Britney Spears yêu cầu xin lỗi vì bị tát

Britney Spears đòi cầu thủ bóng rổ NBA Victor Wembanyama xin lỗi công khai vì vệ sĩ của người này tát cô.

Hôm 6/7, Britney đăng story trên Instagram cá nhân: "Câu chuyện này thật đáng xấu hổ để nói ra, nhưng nó đã xảy ra với tôi. Những người nổi tiếng hãy thể hiện thái độ tôn trọng mọi người".

Britney nhắc lại chuyện gặp Victor trong sảnh khách sạn ở Las Vegas hôm 5/7. Nghệ sĩ đến một nhà hàng ăn tối và thấy cầu thủ ở đó. Cô quyết định đến gần Victor để chào và thăm hỏi công việc. Britney cho biết đã vỗ vào vai vận động viên để gây chú ý vì ở đó rất ồn. "Vệ sĩ của Victor tát vào mặt tôi mà không hề nhìn lại, ở trước đám đông. Tôi suýt ngã xuống và làm rơi mắt kính", ca sĩ viết trên trang cá nhân.

Theo Page Six, Britney Spears nói chưa nhận được lời xin lỗi từ vận động viên Victor Wembanyama hay câu lạc bộ bóng rổ San Antonio Spurs, nơi quản lý cầu thủ.

Theo Britney, là nghệ sĩ, cô hiểu cảm giác bị đám đông vây kín nhưng chưa bao giờ dùng bạo lực để xua đuổi khán giả. Ca sĩ nói buổi tối hôm sự việc diễn ra, có khoảng 20 người vây quanh cô nhưng nhân viên bảo vệ của ngôi sao nhạc pop không đánh bất kỳ ai trong số họ. Sau sự cố, vệ sĩ đã tới bàn ăn của Britney để xin lỗi, TMZ đưa tin. Tuy nhiên, giọng ca Toxic yêu cầu sự nhận lỗi công khai. Hôm 6/7, ca sĩ trình báo cảnh sát về hành vi của người vệ sĩ.

Chồng Britney - Sam Asghari - cũng lên tiếng về vụ việc, chỉ trích thành viên đội an ninh của Victor Wembanyama. Hôm 5/6, Asghari viết trên story Instagram cá nhân rằng anh phản đối phản đối bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào, nhất là trong trường hợp không có lý do chính đáng. Asghari cũng lên án ngành thể thao và giải trí thường có xu hướng coi thường phụ nữ.

Một ngày sau sự việc, phía Victor Wembanyama lên tiếng giải thích một hôm sau vụ việc, nói không biết người cố gắng tiếp cận mình là Britney Spears vì có nhiều người hâm mộ gọi tên anh khi ở nhà hàng, theo ESPN. Cầu thủ bóng rổ nói anh bị một người "tóm lấy từ phía sau", không biết chuyện gì xảy ra vì anh tiếp tục đi thẳng và không dừng lại. "Tôi chỉ biết là vệ sĩ đã đẩy họ ra", vận động viên nói.

Britney Spears 42 tuổi, được khán giả biết đến qua các ca khúc như Baby One More Time, Oops!... I Did It Again hay Toxic. Suốt sự nghiệp, ca sĩ ra mắt chín album phòng thu, nhận về một giải Grammy và tám giải Billboard.

Victor Wembanyama 19 tuổi, cao 2,19 mét, là tân binh được San Antonio Spurs ký hợp đồng, hôm 1/7. Vận động viên theo đuổi bóng rổ chuyên nghiệp khi 10 tuổi và từng thử sức ở đội bóng rổ trẻ Barca, nhưng sau đó trở lại Pháp thi đấu. Tháng 10/2019, Wembanyama trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử chơi ở Eurocup khi mới hơn 15 tuổi.

