Britney Spears và em gái đấu khẩu

Britney Spears chỉ trích em gái giả dối, còn Jamie Lynn nói ca sĩ thất thường, hoang tưởng.

Chị em Britney Spears hiện gây chú ý bởi những màn tranh cãi qua lại trên mạng xã hội. Theo Vulture, ồn ào bắt nguồn từ việc Jamie Lynn chuẩn bị phát hành cuốn tự truyện Things I Should Have Said vào ngày 18/1. Tác phẩm xoay quanh Britney và các thành viên trong gia đình - những người liên quan đến việc giám hộ ca sĩ.

Khi tham gia chương trình Good Morning America quảng bá sách hôm 12/1, Jamie Lynn cho biết luôn ủng hộ và cố gắng giúp chị gái. Cô nói: "Khi chị ấy cần giúp đỡ, tôi đã cố gắng làm mọi cách để chị có những mối liên hệ cần thiết nhằm chấm dứt quyền giám hộ, đồng thời kết thúc mọi rắc rối cho gia đình. Nếu chuyện giám hộ gây ra nhiều bất hòa như vậy tại sao phải tiếp tục?".

Jamie còn cho biết Britney thất thường, hoang tưởng và điên cuồng. Ca sĩ từng cầm dao đe dọa, nhiều lần hét vào mặt cô. "Tôi sợ hãi đến mức không dám nói lời nào. Tôi không muốn làm bất cứ ai buồn và cũng rất buồn khi chị ấy cảm thấy không an toàn", cô nói.

Jamie Lynn Spears trong chương trình "Good Morning America". Ảnh: ABC

Sau khi chương trình phát sóng, trên trang cá nhân, Britney nói tức giận, buộc phải lên tiếng dù đang sốt cao 40 độ C. "Điều khó chịu nhất là em gái nói tôi mất kiểm soát. Nó không ở bên tôi vào 15 năm trước, vậy tại sao lại lên truyền hình nói như vậy, chẳng phải để bán sách sao?", ca sĩ viết. Britney cũng nhắc tới việc em gái không xin phép khi remix các ca khúc của mình trong chương trình Radio Disney Music Awards 2017.

Jamie sau đó đáp trả, khẳng định chị gái không nói đúng sự thật. Cô viết: "Quyển sách của tôi không nói về chị. Tôi làm việc chăm chỉ từ bé và cố gắng xây dựng sự nghiệp dù luôn mang cái mác là em gái của ai đó".

Britney tiếp tục đăng bài trên Twitter, cho biết bị tổn thương bởi những điều em gái thêu dệt trong tác phẩm. Theo ca sĩ, gia đình không đối xử với em gái như cách họ làm với cô. Vì vậy, Jamie cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Khi cô hoảng sợ, cần sự giúp đỡ thì em gái khoanh tay đứng nhìn. "Chị chúc em có thể làm những gì em muốn như trả lời phỏng vấn chẳng hạn. Riêng chị thì thấy rất sợ", cô viết. Jamie Lynn sau đó khuyên chị gái gọi điện cho mình để giải quyết riêng tư thay vì phơi bày mọi chuyện trên mạng xã hội.

Britney Spears và em gái Jamie Lynn Spears (phải). Ảnh: Shutterstock

Từ khi Jamie Lynn lên kế hoạch phát hành sách đã vấp phải sự chỉ trích từ khán giả - những người yêu mến Britney. Đa phần cho rằng cô lợi dụng danh tiếng chị gái để quảng bá cho tác phẩm. Ban đầu, cuốn sách có tựa đề I Must Confess: Family, Fame, and Figuring It Out - lời bài hát trong Baby One More Time, sau đó đổi thành Things I Should Have Said.

Đầu tháng 1, Britney hủy theo dõi Jamie Lynn trên mạng xã hội, cắt đứt hoàn toàn liên hệ. Trước đó, ca sĩ nhiều lần mỉa mai em gái sống giả tạo trên mạng xã hội. Trong phiên điều trần hồi tháng 6/2021, cô cho rằng gia đình đã ngược đãi, bóc lột cô suốt 13 năm. "Tôi muốn kiện cả gia đình mình", ca sĩ nói.

Jamie Lynn từng bị nhiều fan của Britney gửi thư, nhắn tin đe dọa vì không lên tiếng ủng hộ phong trào đòi trả tự do cho nữ ca sĩ hồi tháng 6/2021. Nhiều người còn cho rằng cô thông đồng với cha - Jamie Spears - để kiếm tiền từ chị gái. Cô giải thích lý do im lặng suốt nhiều năm qua vì không đủ tư cách, muốn chờ Britney tự lên tiếng trước. Jamie Lynn cũng phủ nhận việc trục lợi từ chị gái và khẳng định tự kiếm tiền nuôi bản thân từ năm 10 tuổi.

Jamie Lynn Spears, sinh năm 1991, là em út của Britney Spears. Cô gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ và diễn viên. Jamie Lynn được biết đến qua một số series truyền hình ăn khách như Zoey 101, Magnolias... Cô cũng từng phát hành một EP nhạc đồng quê năm 2013 nhưng không được khán giả đón nhận. Jamie Lynn Spears cũng từng vướng nhiều bê bối như mang thai năm 16 tuổi hay dùng dao tấn công người khác trong một tiệm đồ ăn nhanh.

Jamie Lynn Spears - How Could I Want More Jamie Lynn Spears hát "How Could I Want More". Video: Jamie Lynn Spears Youtube

Hiểu Nhân