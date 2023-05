Britney Spears bị chồng cũ dọa kiện

Britney Spears, 41 tuổi, bị chồng cũ dọa kiện vì không cho phép hai con theo cha chuyển đến Hawaii sống.

Theo TMZ, ngày 30/5, chồng cũ Spears - Kevin Federline - cho ca sĩ thời hạn đến thứ 6 (ngày 2/6) để ký vào đơn xác nhận cho hai con là Sean (17 tuổi) và Jayden (16 tuổi) chuyển đến Hawaii sống cùng anh.

Trước đó, luật sư của Federline là Mark Vincent Kaplan nhiều lần yêu cầu luật sư của Spears xin xác nhận bằng thư hoặc e-mail từ ca sĩ về việc chấp thuận yêu cầu của chồng cũ. Tuy vậy, Kaplan không nhận được phản hồi.

Spears tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2016. Ảnh: AFP

Kaplan cho biết việc Spears chậm trễ ký đơn đã ảnh hưởng đến kế hoạch ổn định chỗ ở của Federline cùng vợ là Victoria Prince tại Hawaii. Federline dự kiến cùng gia đình chuyển đi vào ngày 1/8, tuy vậy, anh vẫn chưa thuê được nhà. Prince nhận được lời mời giảng dạy tại khoa thể thao của một đại học địa phương và cần xác nhận sớm. Kaplan nói chồng cũ Spears có 100% quyền nuôi con hợp pháp, dự kiến nộp các tài liệu pháp lý yêu cầu lệnh chuyển đi từ tòa án nếu ca sĩ không đưa ra câu trả lời trước ngày 2/6.

Bộ phim tài liệu Britney Spears: The Price of Freedom (Britney Spears: Cái giá của sự tự do) ra mắt vào ngày 15/5 cho thấy những mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa "Công chúa nhạc Pop" và hai con. Sean và Jayden không dự đám cưới của ca sĩ với người mẫu Sam Asghari, đồng thời phớt lờ tin nhắn của Spears. Federline cho biết hai con cảm thấy không thoải mái khi nghe các tin tức ồn ào về đời tư của ca sĩ, nhất là sau vụ kiện với cha ruột. Theo Mirror, giọng ca Toxic cảm thấy "một phần trong cô đã chết" bởi không được gặp con.

Trong cuộc nói chuyện với Daily Mail hồi tháng 8/2022, Jayden cho biết: "Tôi nghĩ mẹ gặp khó khăn trong việc chia sẻ tình yêu thương cho chúng tôi. Mẹ không quan tâm nhiều đến Sean và tôi thấy buồn vì điều đó. Tôi nghĩ mọi chuyện có thể thay đổi, dù sẽ tốn nhiều thời gian. Khi mẹ ổn định về tinh thần và cảm thấy ổn hơn, chúng tôi sẽ gặp bà".

Spears cùng hai con. Ảnh: Instagram Britney Spears

Đời sống hôn nhân của Spears và chồng mới cũng được TMZ hé lộ trong Britney Spears: The Price of Freedom. Nhiều nguồn tin cho biết ca sĩ thường "tác động vật lý'' khi cãi nhau với chồng. Asghari không phản ứng lại dù giận dữ trước hành động của vợ. Nhân viên an ninh thường xuyên phải can thiệp mỗi khi cả hai xảy ra cãi vã.

Sau vụ kiện với cha, tâm lý ca sĩ trở nên bất ổn hơn. Cô thường ngủ với một con dao giấu dưới gối, uống đồ chứa caffein để có thể thức nhiều ngày và ngồi thiền trong các công viên thuộc khu dân cư Los Angeles. Giám đốc sản xuất của TMZ - Harvey Levin - nói: "Spears có hơn 18 tháng tự do sau vụ kiện với cha nhưng cuộc sống của cô ấy không hề ổn".

Britney Spears bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi ký hợp đồng với hãng đĩa Jive vào năm 1997, được khán giả biết đến qua các ca khúc như Baby One More Time, Oops!... I Did It Again hay Toxic. Suốt sự nghiệp, ca sĩ ra mắt chín album phòng thu, nhận về một giải Grammy và tám giải Billboard. Cô kết hôn với dancer kiêm diễn viên Kevin Federline vào năm 2004. Hôn nhân của cả hai gây phản ứng từ dư luận bởi Federline làm đám cưới cùng Spears trong lúc vợ cũ Shar Jackson đang mang thai.

Năm 2006, ca sĩ đệ đơn ly hôn chồng bởi những khác biệt trong lối sống. Spears mất quyền nuôi con hợp pháp vào năm 2008 vì không có mặt trong bài kiểm tra rượu và ma túy, đồng thời không có bằng lái xe của bang California.

Trailer phim 'Britney Spears: The Price of Freedom' Trailer phim "Britney Spears: The Price of Freedom". Video: Red Carpet Trailers

Quốc Bảo