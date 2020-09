Britney Spears: 'Bậc thầy' trình diễn trên sân khấu VMAs

Năm 2001, Britney ngồi trong lồng cùng hổ, nâng một con trăn trên vai khi hát "I'm A Slave 4U" trên sân khấu VMAs.

Cuối tháng 8, tạp chí Billboard viết: "20 năm trước, Briney Spears trở thành biểu tượng trên sân khấu VMAs", nhắc lại màn diễn của "công chúa nhạc Pop" vào ngày 7/9/2000. Khi đó, Briney mới 19 tuổi, nổi danh toàn cầu sau thành công của Baby One More Time, càng được chú ý nhờ yêu người bạn cùng thời - ca sĩ Justin Timberlake. VMAs năm đó, cô trình diễn bản hit một thời của ban nhạc huyền thoại The Rolling Stones - Satisatis và single mới của cô - Oops!... I Did It Again.

Britney Spears - VMAs 2000 Briney Spears biểu diễn ở VMAs 2000.

Bối cảnh sân khấu được lấy cảm hứng từ MV Express Yourself của Madonna. Britney bước ra sân khấu với bộ suit gắn sequin, đội mũ fedora, nhảy thuần thục tựa Michael Jackson. Sân khấu bùng nổ khi cô cởi bộ suit và áo sơ mi, để lộ bra đính đá và quần ống loe màu nude. Thời kỳ này, giọng hát, khả năng vũ đạo, sắc vóc Britney Spears đều đang ở đỉnh cao. So với hình ảnh Britney Spears ngây thơ buộc tóc hai bên, mặc suit đỏ kín mít trong MV Oops!... I Did It Again, Britney Spears trên sân khấu VMAs lôi cuốn và quyến rũ hơn. Billboard đánh giá vẻ đẹp căng tràn ở tuổi teen cùng với sự tự tin và lối biểu diễn thông minh khiến Briney trở thành một biểu tượng..

Britney Spears -trình diễn ở VMAs 2001 Britney Spears mang hổ, trăn lên sân khấu VMAs 2001.

Năm 2001, Briney Spears xuất hiện hoang dại trên sân khấu VMAs. Cô ngồi chung lồng với một con hổ, nâng một con trăn khi biểu diễn bài I'm A Slave 4U. Britney tạo hình quyến rũ, tựa một nữ chúa rừng xanh. Các vũ công của cô hóa trang thành thổ dân, còn sân khấu là khu rừng hoang sơ. Britney hát với giọng trầm, khàn, tăng vẻ bí ẩn và quyến rũ.

Dù bị Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật (PETA) chỉ trích vì đưa động vật lên sân khấu biểu diễn, tiết mục giúp Britney Spear được nhiều chuyên gia âm nhạc đánh giá cao. Trong một bài viết, tạp chí Billboard gọi cô là "bậc thầy trình diễn".

Britney Spears mặc gợi cảm biểu diễn tại MTV VMAs 2016 Britney Spears hát, nhảy ở VMAs 2016.

Sau thời gian dài vắng mặt tại VMAs vì trượt dốc trong nhiều biến cố liên quan sức khỏe, đời sống tình cảm, Britney Spears lấy lại hình ảnh ở VMAs 2016. Ca sĩ mặc bikini một mảnh gợi cảm, cắt khoét ở ngực, eo và hông, khoe hình thể thon gọn. Cô nhảy múa, song ca cùng rapper G-Eazy bài hát Make Me. Đây là ca khúc nằm trong album phòng thu thứ chín của "công chúa nhạc Pop" mang tên Glory. Sau đó, Britney tiếp tục thể hiện đoạn điệp khúc trong bản hit Me, Myself & I của rapper G-Eazy. Sau chương trình, trên mạng xã hội, người hâm mộ liên tục chia sẻ hình ảnh của "công chúa nhạc Pop", kỳ vọng cô tỏa sáng trở lại.

Britney Spears sinh năm 1981 ở Louisiana, Mỹ, nổi tiếng qua ca khúc Baby One More Time (1998). Đến nay, cô ra chín album, bán được hơn 100 triệu đĩa trên toàn cầu, trở thành một trong những nghệ sĩ bán được nhiều đĩa nhạc nhất mọi thời, có khối tài sản 59 triệu USD. Dù sự nghiệp thành công, cô gặp nhiều biến động trong đời sống. Do những bất ổn tâm lý từ thời niên thiếu, cô phải để bố trở thành người giám hộ, quản lý công việc, tài sản của mình. Ca sĩ nhiều lần kháng nghị lên tòa án nhưng không thành.

Hà Thu (video: MTV)