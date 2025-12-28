Brigitte Bardot - biểu tượng quyến rũ màn bạc

Nghệ sĩ qua đời tại nhà riêng ngày 28/12, theo The Guardian, cuối đời bà được điều trị trong bệnh viện, gia đình chưa công bố nguyên nhân bà mất, thời gian cử hành tang lễ.
Bà sinh năm 1934 tại Paris, là cựu diễn viên, ca sĩ và nhà hoạt động vì quyền động vật. Brigitte Bardot được coi là biểu tượng gợi cảm toàn cầu ở thập niên 1950 và 1960, bên cạnh Marilyn Monroe. Dù rút khỏi ngành công nghiệp giải trí vào năm 1973, bà vẫn là một biểu tượng văn hóa đại chúng.
Brigitte Bardot đóng phim đầu tiên - Crazy for Love - năm 18 tuổi. Năm 1956, phim Và Chúa tạo ra đàn bà đánh dấu đột phá trong sự nghiệp, đưa diễn viên nổi tiếng toàn thế giới. Trong tác phẩm, Brigitte Bardot mang vẻ đẹp phóng khoáng, vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Phim do chồng bà bấy giờ - Roger Vadim - đạo diễn.
Một cảnh của diễn viên ở Le Mépris (1963) do Jean-Luc Godard viết kịch bản và đạo diễn, dựa trên cuốn tiểu thuyết Il disprezzo của Alberto Moravia.
Brigitte Bardot ở Liên hoan phim Venice năm 1958. Theo Elle, các nhà làm phim nổi tiếng nhất thế giới đương thời đều muốn hợp tác để mang vẻ đẹp, cá tính của bà lên màn ảnh.
BB (biệt danh của nghệ sĩ) cũng là một trong những phụ nữ được nhiếp ảnh gia săn hình nhiều nhất mọi thời, bên cạnh Marilyn Monroe và Công nương Diana.
Thời kỳ đỉnh cao, hình tượng Brigitte Bardot phổ biến toàn cầu, phong cách thời trang ảnh hưởng tới phụ nữ.
Vào những năm 1950, Brigitte Bardot khởi xướng mốt mặc áo bằng vải visi ở Pháp, châu Âu và Mỹ. Các cửa hàng Paris lập tức tràn ngập những bộ đồ may cắt bằng loại vải này. Ngay cả búp bê Barbie có mớ tóc vàng xinh đẹp cũng mặc bộ đầm vải visi, bởi sức hút của Brigitte Bardot.
Nét gợi cảm của BB khi đóng The Light Across the Street cuối năm 1955.
Nhiều tác phẩm của mỹ nhân Pháp đều thể hiện sự hấp dẫn giới tính, cụm từ "Sex Kitten" ra đời nhằm nói về diễn viên.
Bà trải qua bốn cuộc hôn nhân, năm 1960, bà sinh người con duy nhất với chồng thứ hai - Jacques Charrier. Cuối đời, diễn viên sống cùng chồng thứ tư - Bernard d'Ormale - trong ngôi nhà có trang trại nuôi ngựa, lừa, bò và lợn. Ở nhà, bà giải khuây bằng trò chơi ô chữ, nghe đài radio, đọc sách.
