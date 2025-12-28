Brigitte Bardot - biểu tượng quyến rũ màn bạc

Bà sinh năm 1934 tại Paris, là cựu diễn viên, ca sĩ và nhà hoạt động vì quyền động vật. Brigitte Bardot được coi là biểu tượng gợi cảm toàn cầu ở thập niên 1950 và 1960, bên cạnh Marilyn Monroe. Dù rút khỏi ngành công nghiệp giải trí vào năm 1973, bà vẫn là một biểu tượng văn hóa đại chúng.