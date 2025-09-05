Bridgestone Việt Nam xây cầu thứ 12 tại Tây Ninh

Bridgestone khánh thành cầu Trường Học vào ngày 28/8, chiếc thứ 12 trong dự án "Chiếc cầu nối nhịp tri thức", nhân kỷ niệm 15 năm thành lập tại Việt Nam.

Cầu Trường Học đặt tại ấp Bình Phú, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ), là chiếc thứ 12 trong chuỗi dự án cộng đồng "Chiếc cầu nối nhịp tri thức" của Bridgestone Việt Nam. Cây cầu sẽ giúp học sinh đi học an toàn và thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện giao thương cho hơn 400 người dân.

Lễ cắt băng khánh thành cầu Trường Học. Ảnh: Bridgestone

Theo doanh nghiệp, kết cấu của cầu cũ bị ăn mòn và mục ruỗng sau nhiều năm sử dụng, khi qua lại cầu cũ rung lắc mạnh gây mất an toàn. Em Nguyễn Kim Anh, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Bình Hòa Nam chia sẻ: "Mỗi lần đi qua cầu cũ, em thấy cầu rung lắc nên rất sợ. Em từng mong có một cây cầu mới chắc chắn để yên tâm tới trường mỗi ngày".

Cầu cũ trước đây. Ảnh: Bridgestone

Từ khó khăn này, Bridgestone Việt Nam cùng Công ty TNHH Quảng cáo E-Xpro và chính quyền xã Đức Huệ đã xây dựng cây cầu mới kiên cố và an toàn hơn. Cầu Trường Học có chiều dài 30 m, rộng 3,5 m, tải trọng 5 tấn, được làm bằng bê tông cốt thép chống ăn mòn, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật để người và xe qua lại an toàn. Công trình gồm hai mố cầu bê tông nguyên khối và bốn dầm bê tông ly tâm cốt thép chịu lực.

Bà Lê Thị Hà Giang, Uỷ viên đảng ủy UBND, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đức Huệ cho biết: "Cây cầu mới giúp bà con an tâm hơn khi di chuyển và tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Việc vận chuyển nông sản và đi lại học tập của học sinh trở nên dễ dàng hơn".

Ông Naoki Inutsuka, Tổng giám đốc công ty TNHH Kinh doanh lốp xe Bridgestone Việt Nam chia sẻ: "Việc khánh thành cây cầu thứ 12 tại Tây Ninh là minh chứng cho cam kết lâu dài của chúng tôi với cộng đồng. Chúng tôi tự hào khi hành trình này không chỉ phát triển kinh doanh mà còn sẻ chia giá trị thiết thực".

Người dân trải nghiệm cầu mới. Ảnh: Bridgestone

Dự án "Chiếc cầu nối nhịp tri thức" mang đến những cây cầu kiên cố, lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng. Sau 12 cây cầu trải dài khắp các vùng miền, hàng nghìn em học sinh đã đến trường an toàn hơn.

Bridgestone là một trong các công ty hàng đầu thế giới về lốp xe và cao su. Tập đoàn này có trụ sở chính tại Tokyo (Nhật Bản) và hoạt động tại hơn 150 quốc gia. Tại Việt Nam, Công ty TNHH Kinh doanh lốp xe Bridgestone Việt Nam cung cấp đa dạng sản phẩm lốp chất lượng cho dòng xe con và thương mại.

Bridgestone Việt Nam xây cầu thứ 12 tại Tây Ninh Bridgestone Việt Nam khánh thành cầu Trường Học. Nguồn: Bridgestone

Quang Anh