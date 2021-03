Bridgestone Việt Nam tích cực triển khai hoạt động vì cộng đồng

Sau hành trình thiện nguyện năm 2020, Bridgestone tiếp tục xây thêm cây cầu Ngọn Cại tại xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thay cho cây cầu gỗ cũ xuống cấp, cầu Ngọn Cại mới có tải trọng hơn 5 tấn, có thể phục vụ hơn 17.668 người dân thuộc 4.937 hộ dân trên địa bàn xã, giúp việc lưu thông và vận chuyển hàng hóa dễ dàng cũng như các em học sinh có thể đến trường an toàn hơn.

Công trình đã khánh thành vào đầu tháng 1. Trong buổi lễ khánh thành, các nhà tài trợ còn tặng nhiều phần quà bao gồm xe đạp, cặp sách cho các em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Những món quà ý nghĩa này giúp cho hành trình đến trường của các em thuận tiên hơn, mang đến cho niềm vui, niềm tin vào cuộc sống.

Cầu Ngọn Cại mới do Bridgestone xây dựng với sự hợp tác của các đối tác và nhà phân phối, chính thức đưa vào hoạt động từ đầu năm 2021.

Trước đó, Bridgestone Việt Nam đã khép lại một năm 2020 ý nghĩa với chuỗi chương trình an sinh xã hội. Giám đốc Công ty Bridgestone Việt Nam, ông Sadaharu Kato cho biết: "Các hoạt động an sinh xã hội cần mang đến tính hiệu quả lâu dài và kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng. Mặc dù năm 2020 với nhiều khó khăn và thách thức nhưng Bridgestone Việt Nam vẫn duy trì các chương trình cộng đồng thiết thực chung tay chia sẻ cùng người dân Việt Nam".

Với dự án "Chiếc cầu nối nhịp tri thức" năm 2020, Bridgestone đã hoàn thành cây cầu tại bản Lọng Khoang (Sơn La) và xã Bình Tấn (Đồng Tháp) nhằm giúp hành trình đến trường của trẻ em vùng nông thôn bớt chông chênh mùa mưa lũ.

Cũng trên hành trình sát cánh cùng người Việt vượt qua thời khắc khó khăn, Bridgestone Việt Nam còn đồng hành với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng tiền mặt hỗ trợ công tác phòng chống Covid-19. Công ty còn tận tay trao tặng những vật dụng thiết yếu và tiền mặt hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ ở Quảng Bình và Quảng Trị vừa qua. Ngân sách tài trợ do đội ngũ nhân viên công ty Bridgestone và nhà máy Bridgstone tại Hải Phòng quyên góp và trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà.

Bên cạnh việc đưa ra các sản phẩm lốp xe chất lượng, bền bỉ và an toàn, Bridgestone Việt Nam chú trọng lan tỏa thông điệp tích cực bằng các chương trình giáo dục ý thức tham gia giao thông cũng như những giải pháp hỗ trợ giúp hành trình của các bác tài luôn an toàn. Theo đó, Bridgestone phối hợp với công ty Yusen Logistics Việt Nam thực hiện chương trình "Cùng Bridgestone về nhà an toàn", trang bị 10.000 bộ phản quang cho xe tải, giúp xe phản chiếu ánh đèn khi di chuyển vào ban đêm, giúp tài xế có thể nhìn rõ hơn ở cự ly xa.