Bridgestone Việt Nam khánh thành cây cầu thứ 11 tại Cao Bằng

Cầu Nộc Soa 2 dài 25 m, rộng hơn 3 m với tải trọng 6 tấn, nằm trong chuỗi dự án của Bridgestone Việt Nam, khánh thành hôm 6/12.

Đại diện Bridgestone Việt Nam cho biết, đây là cây cầu thứ 11 trong chuỗi dự án "Chiếc cầu nối nhịp tri thức" mà doanh nghiệp phát động. Cầu Nộc Soa 2 đặt tại xóm Nộc Soa, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình giúp hàng chục em học sinh đến lớp an toàn, phục vụ đời sống của hơn 51 hộ dân địa phương chịu ảnh hưởng sau cơn bão Yagi.

Đại diện Bridgestone và chính quyền cắt băng khánh thành. Ảnh: Bridgestone

Trước đây, gần 330 người dân sinh sống tại xóm Nộc Soa phải di chuyển bằng những cây cầu tạm bắc qua sông, suối. Vào mùa mưa, những cây cầu tạm dễ bị dòng chảy mạnh cuốn trôi, khiến giao thông gián đoạn, con đường đi học của các em gặp khó khăn, đối diện nguy cơ tai nạn khi cố vượt suối. Trong quá trình xây dựng cây cầu mới, Bridgestone phối hợp công ty TNHH Quảng cáo E-X-Pro và chính quyền địa phương nghiên cứu, đưa ra các tiêu chí kỹ thuật phù hợp để xây dựng, nâng cấp bờ kè chống sạt lở, mở rộng cánh quạt hai bên nhằm giảm tác động của lũ, đảm bảo độ bền.

Cây cầu cũ trước khi được xây dựng. Ảnh: Bridgestone

Tại lễ khánh thành, ông Đặng Vần Kinh, Phó chủ tịch UBND xã Ca Thành, Nguyên Bình cho biết, cây cầu là điều bà con địa phương ước ao từ lâu. "Cây cầu mới giúp người dân an tâm hơn khi di chuyển, nhất là vào mùa mưa lũ, góp phần tăng thu nhập cho hộ dân, giảm chi phí vận chuyển", ông nói.

Ông Naoki Inutsuka, Tổng giám đốc công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam cho biết, cây cầu thứ 11 thuộc dự án được hoàn thành, bàn giao kịp thời để hỗ trợ bà con sau những khó khăn do thiên tai. "Chúng tôi hi vọng cây cầu sẽ góp phần phục hồi, thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo điều kiện cho người dân phát triển nông nghiệp, các em nhỏ đến trường an toàn. Bridgestone Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành, cống hiến cho xã hội thông qua các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động vì cộng đồng".

Cây cầu Nộc Soa 2 chính thức được khánh thành. Ảnh: Bridgestone

Theo hãng, dự án "Chiếc cầu nối nhịp tri thức" khẳng định cho cam kết của Bridgestone về các giá trị Empowerment (trao quyền), Ease (an tâm) theo cam kết E8 mà hãng công bố từ năm 2022. Bridgestone là tập đoàn trong lĩnh vực lốp xe và cao su, hướng đến trở thành doanh nghiệp cung cấp các giải pháp di chuyển an toàn và bền vững trên toàn cầu. Đặt trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản, công ty có hơn 130.000 nhân viên trên toàn cầu và kinh doanh tại hơn 150 quốc gia.

