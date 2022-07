Bridgestone thắng giải chất lượng từ Toyota Việt Nam

Trong 5 năm liên tiếp, Bridgestone đã thắng các hạng mục giải thưởng quan trọng bậc nhất từ Toyota Việt Nam.

"Nhà cung cấp có chất lượng tốt nhất", "Nhà cung cấp an toàn nhất" và "Nhà cung cấp cải thiện chi phí hiệu quả nhất" trong 2021 là ba hạng mục giải thưởng được Toyota Việt Nam trao cho đối tác Bridgestone, hôm 4/7. Theo đó, đây là năm thứ 5 liên tiếp, hãng lốp này vinh dự nhận những giải thưởng hàng đầu từ Toyota Việt Nam.

Bộ ba giải thưởng hàng đầu được Toyota Việt Nam trao cho Bridgestone. Ảnh: Bridgestone Việt Nam.

"Những giải thưởng đã ghi nhận cam kết của Bridgestone Việt Nam nhằm mang đến sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đạt kỳ vọng từ đối tác Toyota", đại diện hãng lốp nói. "Đây là một trong những cột mốc quan trọng góp phần thực hiện "Cam kết mang lại sự thoải mái, an tâm cho mọi chuyển động trong cuộc sống" đến người sở hữu Toyota".

Mối quan hệ hợp tác giữa hai hãng này tại Việt Nam bắt đầu từ năm 2016, đã cho ra đời những dòng lốp dành riêng cho thị trường trong nước. Cụ thể, Bridgestone đã cung cấp hơn nửa triệu lốp theo xe và lốp thay thế cho các dòng xe chủ lực của hãng Nhật tại Việt Nam.

Từ 2017, lốp xe "Made in Vietnam" Ecopia EP150, kích thước 205/65 R16 đã được cung cấp như lốp theo xe cho Toyota Innova. Tháng 4/2020, dòng lốp này kích thước 185/60 R15 trở thành lốp theo xe trên Vios. Trong 2021, dòng lốp "Made in Vietnam" Dueler H/T 684 II kích thước 265/60R18 và Dueler A/T 693 III kích thước 265/65R17 đã trở thành lốp theo xe của Toyota Fortuner.

"Dòng lốp Ecopia của Bridgestone có lực cản lăn thấp, khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kể, đảm bảo độ an toàn và độ bền mặt lốp", đại diện hãng nói.

Từ trái sang, Ông Naoki Inutsuka, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam, ông Nobuharu Shiina, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Lốp xe Bridgestone Việt Nam và ông Sadaharu Kato, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam. Ảnh: Bridgestone Việt Nam.

Những dòng lốp "Made in Vietnam" của Bridgestone được sản xuất tại nhà máy của hãng ở Hải Phòng. Vận hành từ 2014, nhà máy đầu tiên của hãng này tại Việt Nam chủ yếu sản xuất lốp ôtô, xuất khẩu đi châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản và phục vụ thị trường trong nước.

Bên cạnh các dòng lốp theo xe và lốp thay thế nội địa, Bridgestone cũng tiếp tục cung cấp lốp theo xe và thay thế choToyota Camry nhập khẩu, với sản phẩm Turanza T005 (sản xuất tại Thái Lan) với kích thước 215/55R17 và 235/45R18, và cho dòng xe Corolla Cross với sản phẩm Alenza 001 (Sản xuất tại Thái Lan), kích thước 215/60R17.

"Sau khi nhận những giải thưởng hàng đầu từ Toyota Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm", ông Naoki Inutsuka, Tổng Giám đốc Bridgestone Việt Nam nói. "Những giải thưởng trên giúp Bridgestone tiếp tục thực hiện cam kết mang đến an tâm cho khách sở hữu xe Toyota".

Tuấn Vũ