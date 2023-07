Breitling cùng S&S Group ra mắt phiên bản Navitimer giới hạn

Đánh dấu 10 năm thành lập S&S Group, Breitling ra mắt 20 chiếc Navitimer B01 S&S 10th Anniversary độc quyền.

2023 là năm quan trọng với cả Breitling và nhà phân phối S&S, nổi bật nhất là sự kiện khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đông Nam Á hồi đầu năm. Tháng 6 này, đôi bên tiếp tục hợp tác, mang đến giới mộ điệu phiên bản Navitimer B01 10th Anniversary Limited Edition.

Phiên bản Breitling Navitimer B01 S&S 10th Anniversary được phân phối độc quyền bởi S&S, chỉ 20 chiếc trên toàn cầu.

Theo đại diện thương hiệu, Navitimer là một trong những tạo tác kinh điển của thế giới đồng hồ từ khi ra mắt năm 1952, gắn liền với các chuyến bay và phi công xuất sắc. Thành công Breitling có được một phần dựa vào đôi cánh vững chãi Navitimer mang lại.

Tên Navitimer kết hợp hai từ "navigation" (điều hướng) và "timer" (bộ đếm thời gian). Nhà sản xuất sáng tạo mẫu này với mục đích thực hiện phép cộng, trừ, nhân chia, từ đó tính toán khoảng cách di chuyển dễ dàng nhất có thể, tạo thuận tiện và rút ngắn thời gian cho phi công.

"70 năm kể từ khi ra mắt, Navitimer vẫn tạo sức hút, gắn liền với nhiều phi hành gia và nghệ sĩ danh tiếng. Thiết kế đặc biệt lần này vẫn giữ đặc tính nguyên bản nhưng nâng cấp thêm bằng công nghệ hiện đại. Sự trở lại của chi tiết đôi cánh AOPA (Hiệp hội Chủ sở hữu máy bay và phi công) ở vị trí 12h trên mặt số gợi nhiều hoài niệm", đại diện thương hiệu lý giải.

Theo đó, Navitimer B01 S&S 10th Anniversary sở hữu bộ vỏ vàng 18K, mặt số tô điểm bằng xà cừ xanh kèm dây đồng điệu màu sắc. Tương tự người tiền nhiệm, phiên bản này ứng dụng quy tắc thước trượt (slide rule), các vạch chỉ giờ hình cột, ba mặt số phụ cùng viền bezel được cắt rãnh. Phần kính sapphire có thiết kế hình vòm, mang đến hiệu ứng nhỏ gọn hơn.

Mặt số và dây có sắc xanh đồng điệu.

Kính sapphire hình vòm cũng đồng thời tôn vẻ đẹp cơ khí của bộ chuyển động được chứng nhận COSC ở mặt sau. Đại diện thương hiệu cho biết Breitling Manufacture Caliber 01 là một trong những bộ máy hiện đại nhất, được bảo hành 5 năm và khả năng dự trữ đến 70 giờ.

Nhà chế tác khắc dòng chữ "One of 20" ở mặt sau vỏ nhằm đánh dấu tính độc quyền trong thiết kế.

Ông Alvin Soon - Chủ tịch Breitling tại châu Á - cho biết vinh hạnh khi đồng hành S&S sáng tạo mẫu Breitling Navitimer B01 đúng dịp kỷ niệm 10 năm tập đoàn hoạt động. "Chỉ với 20 chiếc toàn cầu, đây là một trong những phiên bản Navitimer đặc biệt nhất của Breitling. Mặt số xà cừ xanh tượng trưng cho bầu trời rộng lớn - nơi mọi khả năng đều vô hạn, giống câu nói 'Sky’s the limit' đã kết nối Breitling và S&S", ông Alvin Soon cho hay.

Thiết kế màu sắc trung tính, dễ phối đồ.

Đại diện S&S đồng tình quan điểm trên và nhận định Breitling là đối tác thân thiết, có chung giá trị cốt lõi với tập đoàn.

"Là nhà phân phối chính hãng Breitling tại Việt Nam, chúng tôi vinh dự khi mang đến tạo tác Navitimer B01 - biểu tượng cho tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết của từng cá nhân trong tập đoàn. Cuộc hợp tác này chỉ là khởi đầu cho loạt dự định của chúng tôi trong tương lai", đại diện S&S cho biết.

Hiếu Châu

Ảnh: Breitling