Brazil vẫn hy vọng ký với Ancelotti cuối tháng 5

BrazilBất chấp khó khăn từ phía Real, LĐBĐ Brazil (CBF) vẫn muốn đưa HLV Carlo Ancelotti về dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Theo kênh ESPN, CBF sẵn sàng chờ đến hết 25/5 - ngày diễn ra vòng cuối La Liga, để làm rõ khả năng chiêu mộ HLV Ancelotti.

Ancelotti (trái) nói chuyện với tuyển thủ Brazil, Raphinha sau trận chung kết Cup Nhà vua, Barca thắng Real 3-2 hôm 26/4. Ảnh: Reuters

Real vẫn còn cơ hội bảo vệ La Liga. Thầy trò Ancelotti hiện xếp thứ hai với 72 điểm sau 33 trận, kém Barca 4 điểm trước 5 vòng cuối. Họ cũng còn một trận gặp kình địch vào ngày 11/5, trên sân Montjuic.

Tuy nhiên, theo ESPN, ngay cả khi bảo vệ thành công La Liga, Ancelotti vẫn có thể chia tay Real. Mùa này, ông gây thất vọng khi thua Barca cả ba trận (0-4 lượt đi La Liga, 2-5 trong trận chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha, 2-3 trong trận chung kết Cup Nhà Vua) và bị Arsenal loại chung cuộc 1-5 ở tứ kết Champions League.

Vấn đề duy nhất còn gây khó khăn cho các bên chỉ là cách Ancelotti ra đi. Do không muốn bồi thường hợp đồng còn hạn đến tháng 6/2026, Real tránh khả năng phải sa thải. Trong khi đó, do cũng không muốn bồi thường, CBF từ chối phá hợp đồng giữa HLV và CLB. Còn về phần mình, Ancelotti không chấp nhận bỏ qua một khoản tiền lớn để đổi lấy việc tự do rời Real và ký với CBF.

Ancelotti hiện lĩnh lương 12,5 triệu USD mỗi mùa tại sân Bernabeu. Hôm 30/4, do sự cứng rắn từ phía CLB, HLV người Italy đã phải tạm từ chối CBF.

Thời gian tới, Real và CBF có thể tiến tới giải pháp trung hòa là chia sẻ khoản bồi thường. Nếu các bên đạt được thỏa thuận, Ancelotti sẽ ký hợp đồng dẫn dắt tuyển Brazil ngay sau vòng cuối La Liga. Ông sẽ kịp ra mắt trong hai trận vòng loại World Cup gặp Ecuador ngày 6/6 và Paraguay 10/6.

Ngoài Ancelotti, CBF còn hai lựa chọn là HLV Jorhe Jesus (CLB Al Hilal) và Abel Ferreira (Palmeiras). Tuy nhiên, họ chưa bao giờ thay đổi mục tiêu theo đuổi từ năm 2023. Ancelotti là HLV giành nhiều Champions League nhất lịch sử, với 5 danh hiệu. Ông cũng là thầy của nhiều tuyển thủ Brazil tại Real, gồm Vinicius, Rodrygo, Eder Militao và Endrick.

Thanh Quý (theo ESPN)