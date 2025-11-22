Brazil thực thi lệnh 'bắt phòng ngừa' với cựu tổng thống Bolsonaro

Cảnh sát Brazil tới dinh thự bắt cựu tổng thống Bolsonaro theo lệnh "phòng ngừa" của Tòa án Tối cao, vài ngày trước khi ông thụ án tù 27 năm.

Cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người bị quản thúc tại gia kể từ tháng 8, ngày 22/11 bị chuyển đến cơ sở giam giữ trong trụ sở cảnh sát liên bang ở thủ đô Brasilia. Luật sư Celso Vilardi của cựu tổng thống cho biết không rõ lý do ông bị bắt.

Cảnh sát liên bang Brazil sau đó xác nhận đã thực hiện lệnh "bắt giữ phòng ngừa" đối với ông Bolsonaro theo yêu cầu của Tòa án Tối cao. Truyền thông địa phương trong khi đó đưa tin động thái này được thực hiện để "duy trì trật tự công cộng".

Lệnh bắt được thực thi vài ngày trước khi ông Bolsonaro bắt đầu thực thi án tù 27 năm vào đầu tuần sau. Các nỗ lực kháng cáo của cựu tổng thống với phán quyết này đều đã thất bại.

Cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro rời bệnh viện ở Brasilia ngày 14/9. Ảnh: AFP

Những người ủng hộ cựu tổng thống Bolsonaro đã lên kế hoạch tổ chức cầu nguyện bên ngoài dinh thự của ông. Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai ông Bolsonaro, kêu gọi đám đông tụ tập: "Hãy đến và chiến đấu cùng chúng tôi".

"Mọi người sẽ chiến đấu vì đất nước mình hay chỉ ngồi nhà xem mọi diễn biến qua điện thoại di động", ông Flavio Bolsonaro nói.

Cựu tổng thống Bolsonaro hồi tháng 9 bị kết án 27 năm ba tháng tù vì tội chủ mưu đảo chính năm 2022, nhằm ngăn cản chiến thắng bầu cử của ông Luiz Inacio Lula da Silva.

Đội ngũ luật sư của ông Bolsonaro sau đó kháng cáo, đề nghị để ông chấp hành án tù tại nhà, với lý do việc ngồi tù sẽ đe dọa sức khỏe của ông. Trong hai tháng qua, Tòa án Tối cao Brazil chưa phát lệnh bắt ông Bolsonaro trong quá trình xem xét đơn kháng cáo.

