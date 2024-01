Brazil sa thải HLV tạm quyền

BrazilLĐBĐ Brazil (CBF) sa thải Fernando Diniz, HLV thua cả ba trận gần nhất tại vòng loại World Cup 2026.

Theo ESPN, CBF quyết định sa thải Diniz hôm 5/1, một ngày sau khi chủ tịch liên đoàn này ông Ednaldo Rodrigues trở lại nhờ phán quyết của Tòa án tối cao Brazil. Rodrigues cùng ban lãnh đạo CBF từng mất chức vào ngày 7/12/2023, sau khi tòa án Rio de Janeiro ra phán quyết về những bất thường trong quy trình bầu cử năm 2022.

Ngày 4/7/2023, Diniz ký hợp đồng làm HLV tạm quyền của tuyển Brazil với thời hạn một năm. CBF tính sẽ thay Diniz trong hè 2024 bằng Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, kế hoạch này đã đổ vỡ do Ancelotti chọn gia hạn hợp đồng với CLB Real Madrid. Chủ tịch Rodrigues quyết định đẩy nhanh việc sa thải Diniz, để sớm bổ nhiệm một nhà cầm quân khác theo hợp đồng dài hạn.

HLV Fernando Diniz trên sân tập của tuyển Brazil tại Granja Comary, Teresopolis, Brazil ngày 14/11/2023. Ảnh: Reuters

Diniz đã dẫn dắt Brazil sáu trận tại vòng loại World Cup 2026, gồm trận thắng Bolivia 5-1, Peru 1-0, hòa Venezuela 1-1, thua Uruguay 0-2, Colombia 1-2 và Argentina 0-1. Sau trận thua Argentina, HLV 49 tuổi không phục nói: "Họ không có bất kỳ cơ hội nào. Chúng tôi đã tiến gần đến chiến thắng hơn họ rất nhiều. Kết quả này thực sự không công bằng".

Trong thời gian làm tạm quyền ở tuyển Brazil, Diniz vẫn dẫn dắt CLB Fluminense. Hôm 4/11, ông giúp CLB này vô địch Copa Libertadores đầu tiên khi thắng Boca Juniors 2-1 trong trận chung kết. Một tháng sau đó, Fluminense vào chung kết FIFA Club World Cup và thua Man City 0-4.

Theo truyền thông Brazil, sau khi sa thải Diniz, CBF nhiều khả năng sẽ chọn bổ nhiệm Dorival Junior, HLV của CLB Sao Paulo. Sao Paulo đang đòi khoản bồi thường lên đến 0,92 triệu USD. Dorival từng dẫn dắt Internacional giành Recopa Sudamericana 2011, Flamengo giành Cup Brazil, Copa Libertadores 2022 và Sao Paulo giành Cup Brazil 2023.

Jose Mourinho cũng được đồn dẫn dắt Brazil. Nhưng HLV này cho biết CBF chưa liên hệ. "Tôi cũng nói với người đại diện không đàm phán với bất cứ ai khi tôi đang dẫn dắt AS Roma. Tôi từng luôn thông báo với AS Roma khi nhận được đề nghị từ tuyển Bồ Đào Nha và các CLB Arab Saudi", Mourinho cho biết thêm. Hợp đồng giữa Mourinho và AS Roma chỉ còn hạn đến tháng 6/2024.

Brazil không bổ nhiệm HLV dài hạn kể từ khi cựu HLV Tite ra đi sau World Cup 2022. Diniz là HLV tạm quyền thứ hai, sau Ramon Menezes. Từ ngày 20/6, Brazil sẽ dự Copa America tại Mỹ. Đội chín lần vô địch nằm chung bảng với Colombia, Paraguay và một đại diện chưa xác định của khu vực CONCACAF.

Thanh Quý (theo ESPN)