'Brazen': Nhà văn phá án

Tiểu thuyết gia trinh thám Grace (Alyssa Milano đóng) truy tìm kẻ giết em gái Kathleen, giáo viên kiêm vũ nữ ẩn danh trong phim "Brazen".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Kịch bản dựa trên tiểu thuyết Brazen Virtue của Nora Roberts, người từng xuất hiện hơn 800 lần trong bảng xếp hạng sách bán chạy của New York Times. Nội dung phim xoay quanh nhà văn nữ nổi tiếng với thể loại trinh thám Grace trong chuyến thăm em gái Kathleen (Emilie Ullerup) - một giáo viên sống ở vùng ngoại ô đang vướng rắc rối tranh chấp quyền nuôi con với chồng cũ.

trailer Brazen Trailer "Brazen", phát sóng trực tuyến từ ngày 13/1. Video: Netflix

Tại đây, Grace tình cờ quen thám tử điển trai Ed (Sam Page). Hai người có buổi hẹn ăn tối ngọt ngào. Khi về nhà, cô phát hiện em gái đã bị giết trong phòng riêng khi đang làm vũ công khiêu dâm trên mạng để kiếm thêm tiền cho phiên tòa tranh quyền nuôi con. Nhà văn quyết tâm lần theo các manh mối để tìm ra hung thủ cùng sự giúp đỡ của bạn trai mới quen. Trong khi đó, hung thủ tiếp tục thực hiện các vụ tấn công nhắm vào những vũ nữ khác giống Kathleen.

Brazen là tác phẩm trinh thám pha trộn lãng mạn và đôi chút hài hước, khai thác chủ đề ngành công nghiệp khiêu dâm trực tuyến tại Mỹ.

Kịch bản đặt ra nhiều câu hỏi gợi tò mò cho khán giả về các vụ án. Theo chân hai nhân vật chính, người xem cùng lần theo các manh mối dẫn tới kẻ thủ ác. Đạo diễn cài cắm một số nút thắt suốt bộ phim để tạo bất ngờ. Tên sát nhân dần lộ diện ở nửa cuối khi đạo diễn ngừng nêu ra câu hỏi và tập trung tăng kịch tính cho cảnh giật gân cuối phim.

Alyssa Milano (phải) trong vai tiểu thuyết gia Grace. Ảnh: Netflix

Êkíp thể hiện sự tìm tòi về ngành công nghiệp khiêu dâm trực tuyến khi đưa vào kịch bản. Phim dành nhiều thời lượng để giải thích hình thức vận hành của các công ty cũng như chân dung các vũ công, khách hàng trong lĩnh vực này. Tác phẩm cũng lồng ghép nhiều chi tiết mang màu sắc chủ nghĩa nữ quyền. Nhân vật Grace được xây dựng theo hình mẫu phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và không lép vế trước đàn ông. Nữ chính Alyssa Milano cũng nổi tiếng là người hoạt động tích cực trong phòng trào #MeToo tại Hollywood năm 2017.

Đạo diễn Monika Mitchell chọn cách kể chuyện lãng mạn, hài hước cho một bộ phim phá án, giật gân. Phần lớn phim xoay quanh mối quan hệ tình cảm giữa hai nhân vật chính. Hướng đi này khiến mạch phim không đạt được cao trào cần có của một tác phẩm giật gân, hình sự hấp dẫn. Tờ Variety nhận xét đôi chỗ khiến khán giả có cảm giác đang xem một bộ phim hài lãng mạn. Đạo diễn Monika Mitchell từng thành công ở nhiều dự án thuộc thể loại tương tự trên sóng truyền hình Mỹ như The Knight Before Christmas, Royal New Year's Eve...

Sam Page (trái) vào vai thám tử Ed điềm tĩnh, ga lăng. Ảnh: Netflix

Tác phẩm bị khán giả và giới phê bình đánh giá tiêu cực dù vào top phim trực tuyến được xem nhiều. Brazen đạt điểm 17% trên Rotten Tomatoes và bị xếp loại "cà chua thối". Đa phần chê tác phẩm thiếu sự gay cấn, kịch tính, một số tình tiết được xây dựng hời hợt, không hợp lý. Một bộ phận khán giả nói đạo diễn Monika Mitchell non tay trong thể loại trinh thám khi để lộ hung thủ quá sớm, dẫn đến hồi cuối không hấp dẫn.

Diễn xuất của dàn diễn viên nhận nhiều lời chê. Hai nhân vật chính Grace và Ed không thể hiện được sự thân mật, tình tứ. Alyssa Milano thiếu sự tinh nhanh, khảng khái của hình mẫu cô gái độc lập, mạnh mẽ đang phá vụ án giết người. Trong khi đó, Sam Page thể hiện nhân vật thám tử Ed một màu và luôn tỏ ra lép vế, nhường nhìn nữ chính. Các nhân vật phụ trong phim, nhất là hung thủ, cũng không để lại dấu ấn.

Đạt Phan