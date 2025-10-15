Bravo đạt 'Top 10 doanh nghiệp cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp'

Hà NộiCông ty Cổ phần Phần mềm Bravo vào Top 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp, ngày 9/10.

Chương trình "Top 10 và Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025" do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) tổ chức, là phiên bản mở rộng của "Top 10 doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc Việt Nam" được triển khai thường niên từ năm 2014. Năm nay, lần đầu tiên Vinasa giới thiệu "Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam", nhằm giúp định vị doanh nghiệp trong hệ sinh thái số, mở rộng cơ hội hợp tác và tăng năng lực cạnh tranh.

Hệ thống đánh giá của chương trình dựa trên hai trục chính là "Khả năng thực hiện" và "Tầm nhìn". Trong đó, "Khả năng thực hiện" phản ánh hiệu quả hoạt động, tốc độ tăng trưởng, chất lượng sản phẩm và mức độ hài lòng của khách hàng; còn "Tầm nhìn" thể hiện năng lực đổi mới và khả năng mở rộng thị trường. Từ hai trục này, các doanh nghiệp được phân vào bốn nhóm: Đầu tàu, Thực lực, Chuyên biệt và Khai phá.

Vượt qua ba vòng bình chọn với nhiều tiêu chí, Bravo được xếp ở nhóm Đầu tàu của các doanh nghiệp cung cấp giải pháp quản trị, với điểm nổi bật là năng lực thực hiện mạnh mẽ. Thành lập hơn 26 năm, Bravo đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp. Công ty tập trung đầu tư cho đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Đào Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Phần mềm Bravo đại diện doanh nghiệp nhận chứng nhận tại sự kiện. Ảnh: Bravo

Các phiên bản phần mềm Bravo liên tục được nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn. Sản phẩm chủ lực hiện nay là Bravo 10 ERP - hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp phát triển trên nền tảng công nghệ Bravo Cloud Native, cho phép quản lý đồng bộ và linh hoạt các nghiệp vụ, đồng thời hỗ trợ ứng dụng di động Bravo 10 Mobile App giúp nhà quản trị theo dõi hoạt động mọi lúc, mọi nơi.

Bản đồ doanh nghiệp cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp. Ảnh: Bravo

Hiện Bravo có gần 5.000 khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất, xây dựng, bất động sản, thương mại, dịch vụ, tài chính, chứng khoán. Nhiều doanh nghiệp xem giải pháp quản trị của Bravo là công cụ trọng yếu trong quá trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với định hướng phát triển bền vững và nền tảng công nghệ vững chắc, Bravo được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt.

(Nguồn: Bravo)