Brand Finance: Vinamilk là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới

Vinamilk vượt qua nhiều ông lớn để đứng đầu về tiềm năng thương hiệu, xếp hạng AAA+ về sức mạnh thương hiệu, duy trì vị trí Top 10 hãng sữa giá trị nhất thế giới, theo Brand Finance.

Thông tin nêu tại báo cáo "Food & Drink 2025" do Brand Finance công bố giữa tháng 8. Ở hạng mục Tiềm năng thương hiệu, các đơn vị được đánh giá dựa trên 4 chỉ số: mức độ khách hàng sẵn sàng giới thiệu thương hiệu, khả năng chấp nhận mức giá cao hơn, sự tin tưởng từ chuyên gia tài chính và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Với tổng điểm cao nhất, Vinamilk đứng đầu danh sách thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới. Đây là năm thứ 4 hãng sữa Việt góp mặt trong Top 3 thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới từ khi bảng xếp hạng này được công bố.

Điểm số của Vinamilk trong 4 hạng mục. Ảnh: Brand Finance

Vinamilk cũng là đơn vị duy nhất của Đông Nam Á tiếp tục góp mặt trong Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu. Thành tích của hãng giúp Việt Nam xếp thứ 5 về tỷ trọng giá trị thương hiệu ngành sữa toàn cầu đạt 5,8%, vượt Mỹ (4,1%) và Phần Lan (4,5%).

Hệ thống trang trại của Vinamilk. Ảnh: Minh Anh

Đây cũng là năm đầu tiên Vinamilk được xếp hạng AAA+, mức cao nhất trên thang đo Sức mạnh thương hiệu - thể hiện thương hiệu cực kỳ mạnh, có khả năng duy trì và mở rộng thị phần, độ nhận biết, mức độ tin tưởng và khả năng sinh lời vượt trội so với đối thủ. Mức xếp hạng này ngang hàng với các ông lớn ngành sữa Ấn Độ, Phần Lan và cao hơn nhiều tên tuổi hàng đầu từ châu Âu hay Mỹ. Điều này đã giúp Vinamilk thăng hạng đáng kể trên bản đồ ngành thực phẩm thế giới, trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam trong Top 30 thương hiệu có giá trị cao nhất.

Riêng về chỉ số sức mạnh thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) - chỉ số nền tảng để tính giá trị thương hiệu theo phương pháp của Brand Finance, Vinamilk được ghi nhận trong Top 5 thương hiệu thực phẩm có chỉ số sức mạnh thương hiệu cao nhất thế giới năm 2025.

Việt Nam vào Top 5 quốc gia có đóng góp cao nhất cho giá trị ngành sữa toàn cầu. Ảnh: Brand Finance

Theo ông David Haigh - Chủ tịch kiêm CEO Brand Finance, một thương hiệu được quản lý tốt không chỉ mang lại những giá trị đo lường được từ việc thu hút và giữ chân khách hàng, mà còn nâng cao khả năng hấp dẫn nhân tài, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tăng cường sự linh hoạt trong tổ chức. "Trong thị trường hiện nay, thương hiệu mạnh không chỉ là tài sản - mà là chiến lược sống còn", ông nói

Chiến lược giúp Vinamilk gia tăng sức mạnh thương hiệu

Đại diện hãng sữa nhận định, với những thương hiệu ở nhóm đầu toàn cầu, vị trí xếp hạng không phụ thuộc vào các chiến dịch truyền thông ngắn hạn. Trong trường hợp của Vinamilk, yếu tố cốt lõi nằm ở triết lý nhất quán suốt gần 5 thập niên "không đánh đổi chất lượng". Trong hai năm gần đây, triết lý này được nâng thành chiến lược "không ngừng nâng chuẩn" toàn diện.

Trước đó, ngay từ đầu thập niên 90, đơn vị phát động "cuộc cách mạng trắng" và định hướng phát triển hệ thống trang trại theo chuẩn quốc tế, hướng đến tự chủ nguồn nguyên liệu sữa tươi. Hiện Vinamilk quản lý đàn bò sữa hơn 130.000 con, được chăm sóc theo tiêu chuẩn Organic châu Âu và Global S.L.P. Hệ thống này đảm bảo chất lượng sữa đầu vào, đồng thời duy trì nguồn cung ổn định với sản lượng hơn 1,1 triệu lít sữa tươi chất lượng cao mỗi ngày.

Năm 2023, cùng với đợt tái định vị thương hiệu, Vinamilk đặt mục tiêu thiết lập các tiêu chuẩn chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. Các dòng sản phẩm chủ lực được cải tiến với công nghệ hàng đầu thế giới. Tiêu biểu như công nghệ kép hút chân không cho sản phẩm sữa "khóa tươi" (giữ được vị tươi nguyên bản) Vinamilk Green Farm, công nghệ siêu vi lọc để tạo ra dòng sản phẩm cao đạm - giàu canxi - ít béo và không chứa lactose, hay sản phẩm sữa bột trẻ em có chứa 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam.

Theo đại diện Vinamilk, đây không chỉ là đổi mới về sản phẩm mà còn góp phần nâng chuẩn dinh dưỡng trên thị trường, tạo động lực cạnh tranh trong ngành.

Phụ huynh lựa chọn các sản phẩm của Vinamilk. Ảnh: Minh Anh

Cũng theo đơn vị, diễn biến thị trường gần đây giúp củng cố lợi thế cho Vinamilk. Khi niềm tin người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi hàng giả và kém chất lượng, các thương hiệu có quy trình kiểm soát chặt chẽ từ trang trại, nhà máy đến phân phối, cùng sự kiểm chứng của tổ chức quốc tế, trở thành lựa chọn ưu tiên. Đây là một trong những yếu tố giúp đơn vị duy trì lòng tin và sự gắn bó của khách hàng, được Brand Finance đánh giá cao khi chấm điểm BSI.

Bên cạnh chất lượng cốt lõi, Vinamilk còn thích ứng linh hoạt với các xu hướng tiêu dùng mới, nổi bật cá nhân hóa nhu cầu. Danh mục sản phẩm được mở rộng để phục vụ các nhóm khách hàng khác nhau: từ kem gelato cho phân khúc cao cấp, sữa chua cao đạm men Hy Lạp và trà kombucha có gas cho giới trẻ ưa lối sống lành mạnh, đến sữa 9 loại hạt và sữa đậu nành cao canxi cho người quan tâm sức khỏe.

Về mặt tài chính, đơn vị duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, củng cố vị thế trong nước và mở rộng thị trường quốc tế. Việc hiện diện trên các nền tảng bán lẻ lớn như Amazon tại Mỹ giúp tạo doanh thu, nâng độ phủ thương hiệu tại các thị trường khó tính.

Bên cạnh đó, chiến lược phát triển bền vững được xem là "đòn bẩy dài hạn" của Vinamilk. Doanh nghiệp đầu tư vào kinh tế tuần hoàn, sử dụng bao bì thân thiện môi trường và mở rộng các "bể hấp thụ carbon". Những hoạt động này giúp củng cố hình ảnh thương hiệu có trách nhiệm, tạo kết nối bền vững với nhóm khách hàng quan tâm đến môi trường, xu hướng đang phát triển mạnh toàn cầu.

Brand Finance, có trụ sở tại London (Anh), là tổ chức tư vấn định giá thương hiệu độc lập hàng đầu thế giới, hiện diện tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với mạng lưới toàn cầu, chuyên môn sâu, tổ chức này đóng vai trò tiên phong trong thiết lập tiêu chuẩn quốc tế về định giá thương hiệu, được nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức quản lý tin tưởng lựa chọn.

Hoàng Đan