MalaysiaCông ty truyền thông - quảng cáo Brancher.X nhận giải "Thương hiệu uy tín hàng đầu ASEAN 2025" nhờ chiến lược chuyển đổi công nghệ và tái định hình marketing hiện đại.

Lễ công bố Thương hiệu hàng đầu ASEAN 2025 do Diễn đàn Xúc tiến Thương mại Đầu tư Việt Nam - Malaysia tổ chức, diễn ra 26-28/10 tại Kuala Lumpur, vinh danh những thương hiệu có sức cạnh tranh bền vững và chất lượng dịch vụ cao.

Tại đây, Brancher.X được xướng tên, khẳng định vị thế và năng lực của các đơn vị thực thi truyền thông - quảng cáo Việt Nam tại Đông Nam Á.

Đại diện Brancher.X nhận giải thưởng Thương hiệu uy tín hàng đầu ASEAN 2025. Nguồn: Diễn đàn Xúc tiến Thương mại Đầu tư Việt Nam - Malaysia 2025

Brancher.X phát triển dựa trên phân tích dữ liệu suốt 15 năm cung cấp dịch vụ. Công ty xây dựng hệ sinh thái truyền thông tích hợp (IMC ecosystem), nơi dữ liệu, ý tưởng, nội dung kết hợp công nghệ để đảm bảo tạo ra giá trị thực, nhanh và bền vững cho khách hàng.

Dữ liệu đóng vai trò "trái tim" của hệ sinh thái Brancher.X đang xây dựng. Đội ngũ thực hiện dự án sẽ thu thập một lượng lớn dữ liệu từ các nguồn khác nhau như Big Data, GWI... để phân tích tâm lý, hành vi tiêu dùng ở mỗi nhóm khách hàng khác nhau. Từ đó phát triển chiến lược phù hợp, từ ý tưởng chủ đạo, thiết kế thông điệp, kế hoạch thực thi đến phân bổ ngân sách hợp lý. Chiến lược truyền thông - quảng cáo công ty đề xuất và thực thi cho các khách hàng được đánh giá đúng đắn trong cách tiếp cận, thời điểm tiếp cận cũng như đối tượng mục tiêu. Các hoạt động xoay quanh như sáng tạo nội dung và quản trị thương hiệu tại các điểm chạm khác nhau cũng được triển khai liền mạch, hiệu quả.

"Hệ sinh thái toàn diện này không chỉ giúp chúng tôi và khách hàng đạt hiệu quả về chi phí, còn định hình tiêu chuẩn mới cho ngành quảng cáo - truyền thông tại Việt Nam", đại diện công ty, Giám đốc điều hành Ngô Nguyễn Ngọc Yến, cho biết.

Top 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu ASEAN 2025. Nguồn: Diễn đàn Xúc tiến Thương mại Đầu tư Việt Nam - Malaysia 2025

Công ty xác định công nghệ là nền tảng chính trong vận hành và quản lý. Họ tận dụng nguồn lực từ AI, đội ngũ dự án ngày càng đa nhiệm hơn, giảm thiểu thời gian xử lý dữ liệu thị trường và nâng tầm kỹ năng quản lý. Các nền tảng công nghệ chuyên biệt theo dõi từng loại dự án cũng đang được triển khai và ứng dụng nội bộ để tối ưu quy trình từ lên kế hoạch, triển khai chiến dịch đến nghiệm thu. Trong tương lai, Brancher.X dự kiến mở rộng nền tảng công nghệ này với các đối tác nhằm tăng trưởng thông minh và bền vững trong kỷ nguyên marketing số. Công ty xem đây chìa khóa để đồng hành cùng đối tác, góp phần thúc đẩy mục tiêu doanh thu mỗi ngày.

Lễ công bố Thương hiệu hàng đầu ASEAN 2025 nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Xúc tiến Thương mại Đầu tư Việt Nam - Malaysia 2025. Đây là hoạt động thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực, tôn vinh những tập thể, cá nhân có đóng góp nổi bật trong kinh doanh, đổi mới sáng tạo và phát triển cộng đồng.

Công ty Brancher.X ra đời năm 2010, trực thuộc tập đoàn truyền thông Networld Asia. Sau 15 năm hoạt động tại thị trường Việt, đơn vị là đối tác của nhiều thương hiệu lớn như Vietnam Airlines, Kia, MSD, Motul, Friso, Abbott, Cuckoo, Danone, Carlsberg, The Macallan, ngân hàng Nam Á, BIDV, KBank, Karofi, Soffell, Sensacool...

Brancher.X hiện cung cấp giải pháp truyền thông toàn diện, từ sáng tạo nội dung, quản trị mạng xã hội, KOL, PR đến thương mại điện tử và truyền thông đa kênh. Với hệ thống Big Data độc quyền cùng các công cụ media hiện đại, doanh nghiệp hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch, tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

Thanh Thư