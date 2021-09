Bradley Cooper đóng gã lừa đảo

Tài tử Bradley Cooper vào vai Carlisle - có khả năng đọc tâm trí người khác, đổi đời bằng tài lừa gạt - trong phim giật gân “Nightmare Alley”.

Trailer "Nightmare Alley" Teaser "Nightmare Alley". Phim dự kiến chiếu rạp ngày 17/12. Video: Youtube Searchlight Pictures

Ngày 17/9, Searchlight Pictures tung teaser hé lộ tạo hình nhân vật của anh trong phim, mặc trang phục quý ông thập niên 1940 với mũ phớt và áo khoác dài. Mở đầu, Carlisle ngủ quên trên xe khách mà không biết đã đến điểm dừng. Anh bước xuống xe, đi lang thang trong một gánh xiếc rồi trở thành nhân viên phục vụ đoàn.

Một lần, Carlisle vô tình phát hiện đường hầm bí mật trong đoàn xiếc. Sau đó, anh trở lại với bộ dạng hoàn toàn khác, ăn mặc sang trọng không thua kém giới thượng lưu. Theo EW, phim xoay quanh chuyện Carlisle (Bradley Cooper) học được thuật đọc tâm trí và đem đi lừa những kẻ giàu có. Tuy nhiên, gã gặp rắc rối khi bị Tiến sĩ tâm thần Lilith Ritter (Cate Blanchett) tìm cách lật mặt.

Tạo hình Bradley Cooper trong "Nightmare Alley". Ảnh: Searchlight Pictures

Teaser cũng cho thấy tạo hình Rooney Mara trong vai Molly, một nhân viên đoàn xiếc sau này trở thành bạn gái và trợ lý của Carlisle. Trong phim, cô tái hợp bạn diễn Blanchett kể từ khi đóng chung trong Carol (2015). Dàn diễn viên còn có: Willem Dafoe, Toni Collette, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara, Holt McCallany, Tim Blake Nelson, Mary Steenburgen...

Tác phẩm thuộc thể loại giật gân tâm lý (psychological thriller), đánh dấu sự trở lại của Guillermo Del Toro kể từ The Shape Of Water (2017) - thắng bốn giải Oscar 2018 bao gồm "Phim xuất sắc và "Đạo diễn xuất sắc". Kịch bản do Del Toro và Kim Morgan viết, dựa trên cuốn tiểu thuyết năm 1946 của William Lindsay Gresham. Trước đó, tác phẩm từng được chuyển thể thành phim năm 1947 do Edmund Goulding đạo diễn, Tyrone Power đóng chính.

Nữ diễn viên Rooney Mara trong vai Molly. Ảnh: Searchlight Pictures

Sinh năm 1975, Bradley Cooper là diễn viên người Mỹ nổi tiếng qua phim hài The Hangover (2009), từng được tạp chí Time liệt kê vào danh sách "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới" năm 2015. Anh có lối diễn đa dạng, thể hiện được vai bi lẫn hài, từng nhận đề cử Oscar cho các vai trong Silver Linings Playbook (2013), American Hustle (2014), American Sniper (2015) và A Star Is Born (2019). Năm nay, Cooper còn đóng phim chính kịch Licorice Pizza của đạo diễn Paul Thomas Anderson.

Sơn Phước (Theo EW)