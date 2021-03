Brad Pitt tự đóng cảnh hành động

Tài tử Brad Pitt, 57 tuổi, tự thực hiện phần lớn cảnh trong phim hành động mới "Bullet Train", không cần diễn viên đóng thế.

Ngày 29/3, nguồn tin của IndieWire cho biết êkíp Bullet Train đã hoàn thành khâu quay phim. Phó đạo diễn Greg Rementer tiết lộ Brad Pitt đã thực hiện khoảng 95% cảnh hành động mà không cần đóng thế. "Anh ấy như một vận động viên bẩm sinh. Brad Pitt rất tâm huyết cho dự án", Rementer nói.

Brad Pitt trên phim trường "Bullet Train". Ảnh: ET.

Tài tử đóng vai chính Ladybug - một sát thủ chuyên nghiệp. Nhân vật cùng bốn sát thủ khác bị mắc kẹt trên một chuyến tàu cao tốc từ Tokyo đến Morioka, Nhật Bản. Họ buộc phải đối đầu nhau để sinh tồn.

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Maria Beetle của tác giả Kotaro Isaka, được đầu tư 86 triệu USD. Bên cạnh Brad Pitt, dự án quy tụ dàn sao Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Hiroyuki Sonada, Zazie Beetz, Andrew Koji và Michael Shannon.

Năm 2020, Brad Pitt đoạt giải Oscar nam phụ khi vào vai một diễn viên đóng thế trong Once Upon A Time In Hollywood. Trên sân khấu, anh nói ngành công nghiệp điện ảnh cần chú ý và trân trọng nghề cascadeur hơn.

Brad Pitt nhận giải Nam phụ Brad Pitt nhận giải Oscar nam phụ năm 2020. Video: ABC.

Phương Mai (theo IndieWire)