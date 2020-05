Bphone B86 cho trả góp lãi suất 0%

Đại diện nhà sản xuất cho biết chương trình trả góp 0% áp dụng cho cả hai phiên bản Bphone B86 va B86S khi mua tại Bphone Store. Khách hàng trả từ 0 đồng đến đến 30% sản phẩm, số tiền còn lại trả trong vòng 6 đến 8 tháng không mất lãi.

Nếu mua tại các cửa hàng MobiFone, người dùng được tặng gói cước trị giá 3,588 triệu đồng, sử dụng trong 12 tháng. Với gói cước này, khách hàng được miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút, 50 phút gọi ngoại mạng và 5GB data 4G.

"Ngay sau lễ ra mắt, nhiều người bày tỏ muốn được mua Bphone B86 song chưa có đủ điều kiện tài chính. Vì vậy, chúng tôi đưa ra các chương trình ưu đãi này để tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều người hơn nữa có thể mua và sử dụng Bphone B86", bà Đồng Vũ Mai Phương – Giám đốc Marketing của Bkav cho biết.

Trên thế giới, hình thức hợp tác giữa các nhà mạng và nhà sản xuất smartphone để phân phối sản phẩm kèm các gói cước rất phổ biến ở các nước phát triển. Tại Việt Nam, việc hợp tác với nhà mạng là chiến lược được Bkav định hình từ lâu. Bkav đã áp dụng hình thức này để phân phối Bphone các thế hệ trước và được người dùng hưởng ứng tích cực.

17/5 là ngày mở bán chiếc điện thoại thế hệ thứ tư của Bkav. Để tri ân những người chọn mua B86 trong ngày này, nhà sản xuất cũng chuẩn bị nhiều phần quà là tai nghe cao cấp JBL trị giá 1,09 triệu đồng tại Bphone Store và các cửa hàng MobiFone.

Bphone B86 ra mắt trực tuyến ngày 10/5, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên các kênh truyền thông. Trước đó, hàng trăm người đã đặt cọc giữ chỗ mua chiếc điện thoại khi buổi ra mắt còn chưa diễn ra, chưa có rò rỉ đáng kể về thông tin cấu hình hay giá bán.

Bphone thế hệ mới có thiết kế tối giản với viền đều và không có cằm, thiết kế gần như không có phím bấm. B86 ứng dụng công nghệ nhiếp ảnh điện toán, trang bị chuẩn chống nước IP68+, bảo mật theo chuẩn Bkav, mang lại những trải nghiệm không giới hạn. Hai phiên bản Bphone B86 và Bphone B86s có bốn màu đen, trắng, xanh và hồng với mức giá lần lượt là 8,99 triệu và 9,99 triệu đồng.

An Bình

Bkav là Tập đoàn công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, chính phủ điện tử, nhà sản xuất smartphone và các thiết bị điện tử thông minh. Bkav là một trong 10 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn, nằm trong Top 10 Dịch vụ hoàn hảo do Hội Tiêu chuẩn & Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam bình chọn.

Bkav là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam lọt vào Danh sách các công ty hấp dẫn (Cool Vendors) tại các thị trường mới nổi trên toàn cầu do Gartner, hãng tư vấn CNTT hàng đầu thế giới công bố.