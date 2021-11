Bọt độc hại bao phủ sông thiêng Ấn Độ

Dòng sông Yamuna ở New Delhi, nơi diễn ra lễ hội Chhath Puja của người Hindu, hôm 8/11 bị bao phủ bởi những ụ bọt trắng xóa như tuyết.

Theo các nhà chức trách, hiện tượng là do nước cống và chất thải công nghiệp xả ra sông Yamuna từ thượng nguồn vào tuần trước. Ô nhiễm đã làm gián đoạn nguồn cung cấp nước cho một phần thành phố, nhưng không ngăn được một số tín đồ Hindu ngâm mình dưới sông để cầu nguyện cho thần mặt trời trong lễ hội Chhath Puja kéo dài 4 ngày.

"Đội ngũ sĩ quan và kỹ sư của chúng tôi đang làm việc cả ngày lẫn đêm để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của ô nhiễm nước đối với người dân Delhi", Phó chủ tịch cơ quan cấp nước của thành phố Raghav Chadha cho biết trong một tuyên bố.

Một tin đồ Hindu cầu nguyện trên sông Yamuna bất chấp bọt ô nhiễm phủ đầy mặt nước. Ảnh: AFP

Yamuna vốn là một trong những tuyến đường thủy ô nhiễm nhất Ấn Độ. Chính quyền từ lâu đã cam kết làm sạch con sông nhưng các biện pháp đến nay vẫn chưa hiệu quả. Tình trạng bọt độc hại phủ trắng mặt sông dần trở thành chuyện thường niên.

Một báo cáo của chính phủ năm 2020 cho thấy chất lượng nước trên sông Yamuna ngày càng tệ đi trong 5 năm qua, làm tăng thêm áp lực lên cuộc sống của cư dân New Delhi, những người vốn đang phải chịu đựng một lớp sương khói dày đặc bao quanh thành phố.

Khói mù ở mức nguy hại trong những ngày qua là do việc đốt đất nông nghiệp của các cộng đồng gần đó và hoạt động bắn pháo hoa mừng lễ Diwali của cư dân thủ đô. Tại một số khu vực, mật độ bụi mịn PM 2.5 đã cao hơn gấp 16 lần so với giới hạn an toàn hàng ngày do Tổ chức Y tế Thế giới đặt ra.

Đoàn Dương (Theo AFP)