Boss ra mắt cửa hàng lớn nhất Việt Nam

Nơi đây sở hữu một khu vực dành riêng cho các bộ sưu tập nữ, đáp ứng nhu cầu những khách hàng tìm kiếm sự tinh tế và kỹ nghệ thủ công tinh xảo. Đây cũng là một trong những điểm khác biệt của cửa hàng so với các không gian trước đây của thương hiệu tại Việt Nam.