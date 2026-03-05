Boss ra mắt cửa hàng lớn nhất Việt Nam

Cửa hàng mới của Boss có diện tích 240 m2, thiết kế hiện đại. Không gian phản ánh tinh thần kết hợp giữa nét thanh lịch đặc trưng của thương hiệu Đức và tư duy kiến trúc đương đại.
Nội thất bên trong gồm chất liệu gỗ, đá travertine và kim loại tạo nên sự giao thoa giữa yếu tố tự nhiên và phong cách sang trọng hiện đại.
Không gian được thiết kế để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên làm nổi bật các khu vực trưng bày sản phẩm. Các khu trưng bày được sắp đặt có chủ đích, tạo sự kết nối hài hòa giữa kiến trúc và thời trang.
Nơi đây sở hữu một khu vực dành riêng cho các bộ sưu tập nữ, đáp ứng nhu cầu những khách hàng tìm kiếm sự tinh tế và kỹ nghệ thủ công tinh xảo. Đây cũng là một trong những điểm khác biệt của cửa hàng so với các không gian trước đây của thương hiệu tại Việt Nam.
Việc cá nhân hóa được hãng chú trọng khi đầu tư công nghệ kỹ thuật số để tư vấn cho từng nhu cầu. Khu vực nghỉ ngơi rộng rãi và phòng thay đồ có hệ thống chiếu sáng cao cấp.
Không gian mua sắm của Boss tại Hanoi Centre được định vị không chỉ là điểm bán lẻ mà còn hướng đến việc truyền tải phong cách sống thời thượng, dành cho những người theo đuổi bản sắc riêng và tinh thần làm chủ cuộc sống.
Thương hiệu tiếp tục khẳng định phong cách thời trang cá nhân dành cho những người theo đuổi bản sắc riêng, khác biệt.
Từ các bộ âu phục mang tính di sản, dòng trang phục hiệu năng đến thiết kế thường ngày và phụ kiện với tiêu chuẩn chất lượng cao và phong cách lịch lãm đặc trưng của thương hiệu, mỗi sản phẩm đều phản ánh định hướng nhất quán của Boss trên toàn cầu.
Tại Việt Nam, thương hiệu Boss được phân phối bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Như Ý
Ảnh: Boss
Địa chỉ cửa hàng:
Tầng 1, Lô L1-A26, Trung tâm thương mại Hanoi Centre, số 175 phố Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Điện thoại: 02433635018. Email: boss.hnc@tamsonfashion.com.
46 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 02439378131. Email: hugoboss.hn@tamsonfashion.com.
Tầng 1 - Lô 122, Lotte Mall West Lake Hanoi, 272 Võ Chí Công, phường Tây Hồ, Hà Nội. Điện thoại: 02432015138. Email: boss.lottemallhn@tamsonfashion.com.
Tầng 1 - L1-07, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP HCM. Điện thoại: 028 3915 1737. Email: hugoboss.sgc@tamsonfashion.com.