Boss ra mắt chiến dịch Thu Đông 2025

Mùa Thu Đông 2025, Boss ra mắt chiến dịch thời trang "Be The Next" (tạm dịch: Hãy là người tiếp theo), lấy cảm hứng từ thông điệp cốt lõi "Be Your Own Boss" (tạm dịch: Hãy làm chủ chính mình). Chiến dịch tôn vinh những cá nhân trẻ tài năng, đầy khát vọng và quyết tâm, đang định hình tương lai để trở thành thế hệ "Boss mới" trong lĩnh vực của riêng họ.
Tâm điểm của chiến dịch là hai gương mặt mới nhiều triển vọng: diễn viên người Anh Aaron Pierre (ảnh) - đang thu hút sự chú ý của khán giả với vai diễn siêu anh hùng mới của DC Studios và diễn viên người Ấn Độ - Ishaan Khatter.
Hai diễn viên sẽ đồng hành cùng những tên tuổi quen thuộc đã gắn liền với hình ảnh thương hiệu Boss như: S.Coups - thủ lĩnh nhóm nhạc K-pop toàn cầu Seventeen; Taylor Fritz - tay vợt tennis người Mỹ đang ghi dấu ấn trên đấu trường chuyên nghiệp và Amelia Gray - một trong những cái tên được săn đón nhất của làng thời trang.
Mùa Thu Đông 2025, Boss ra mắt chiến dịch thời trang "Be The Next" (tạm dịch: Hãy là người tiếp theo), lấy cảm hứng từ thông điệp cốt lõi "Be Your Own Boss" (tạm dịch: Hãy làm chủ chính mình). Chiến dịch tôn vinh những cá nhân trẻ tài năng, đầy khát vọng và quyết tâm, đang định hình tương lai để trở thành thế hệ "Boss mới" trong lĩnh vực của riêng họ.
Tâm điểm của chiến dịch là hai gương mặt mới nhiều triển vọng: diễn viên người Anh Aaron Pierre (ảnh) - đang thu hút sự chú ý của khán giả với vai diễn siêu anh hùng mới của DC Studios và diễn viên người Ấn Độ - Ishaan Khatter.
Hai diễn viên sẽ đồng hành cùng những tên tuổi quen thuộc đã gắn liền với hình ảnh thương hiệu Boss như: S.Coups - thủ lĩnh nhóm nhạc K-pop toàn cầu Seventeen; Taylor Fritz - tay vợt tennis người Mỹ đang ghi dấu ấn trên đấu trường chuyên nghiệp và Amelia Gray - một trong những cái tên được săn đón nhất của làng thời trang.
Bộ sưu tập Thu Đông 2025 của Boss tiếp tục khẳng định vị thế trong lĩnh vực may đo tinh xảo. Trong đó, Aaron Pierre thể hiện khả năng biến hóa linh hoạt của tủ đồ hàng ngày khi thay đổi phong cách từ chiếc blazer dáng relax-fit sang áo khoác phao trẻ trung, cho thấy tính ứng dụng cao của bộ sưu tập.
Bộ sưu tập Thu Đông 2025 của Boss tiếp tục khẳng định vị thế trong lĩnh vực may đo tinh xảo. Trong đó, Aaron Pierre thể hiện khả năng biến hóa linh hoạt của tủ đồ hàng ngày khi thay đổi phong cách từ chiếc blazer dáng relax-fit sang áo khoác phao trẻ trung, cho thấy tính ứng dụng cao của bộ sưu tập.
Ishaan Khatter - diễn viên kiêm vũ công tài Ấn Độ, nam chính trong Homebound, xuất hiện trong một thiết kế mang tính biểu tượng của mùa. Đó là chiếc áo khoác len Italy kết hợp cùng “New Trouser”, kiểu quần dáng suông hai ly thoải mái ra mắt lần đầu tiên.
Ishaan Khatter - diễn viên kiêm vũ công tài Ấn Độ, nam chính trong Homebound, xuất hiện trong một thiết kế mang tính biểu tượng của mùa. Đó là chiếc áo khoác len Italy kết hợp cùng “New Trouser”, kiểu quần dáng suông hai ly thoải mái ra mắt lần đầu tiên.
S.Coups - thủ lĩnh nhóm nhạc K-pop toàn cầu Seventeen, gây ấn tượng với bộ suit xám bạc hai khuy, được làm mới nhờ chất liệu len họa tiết và dáng cắt slim hiện đại.
S.Coups - thủ lĩnh nhóm nhạc K-pop toàn cầu Seventeen, gây ấn tượng với bộ suit xám bạc hai khuy, được làm mới nhờ chất liệu len họa tiết và dáng cắt slim hiện đại.
Tay vợt tennis người Mỹ - Taylor Fritz xuất hiện trong loạt trang phục đa dạng, từ bộ đồ xanh lá đồng bộ phối cùng áo khoác dày herringbone đến chiếc áo da cắt gọn gàng kết hợp trang phục thể thao. Những lựa chọn này nhấn mạnh khả năng phối hợp giữa sự thoải mái và sang trọng, đáp ứng nhu cầu vận động nhưng vẫn giữ được thần thái lịch lãm đặc trưng của Boss.
Bộ sưu tập mới nhất từ Boss mang hơi ấm và chiều sâu cảm xúc cho những tháng lạnh. Các tổ hợp sắc độ chủ đạo như xanh lá pha xám nhẹ, xám sẫm pha sợi và nâu chocolate sang trọng không chỉ nâng tầm cảm xúc của chiến dịch mà còn truyền tải sự gắn kết thanh lịch trong các thiết kế Âu phục lịch lãm theo mùa.
Tay vợt tennis người Mỹ - Taylor Fritz xuất hiện trong loạt trang phục đa dạng, từ bộ đồ xanh lá đồng bộ phối cùng áo khoác dày herringbone đến chiếc áo da cắt gọn gàng kết hợp trang phục thể thao. Những lựa chọn này nhấn mạnh khả năng phối hợp giữa sự thoải mái và sang trọng, đáp ứng nhu cầu vận động nhưng vẫn giữ được thần thái lịch lãm đặc trưng của Boss.
Bộ sưu tập mới nhất từ Boss mang hơi ấm và chiều sâu cảm xúc cho những tháng lạnh. Các tổ hợp sắc độ chủ đạo như xanh lá pha xám nhẹ, xám sẫm pha sợi và nâu chocolate sang trọng không chỉ nâng tầm cảm xúc của chiến dịch mà còn truyền tải sự gắn kết thanh lịch trong các thiết kế Âu phục lịch lãm theo mùa.
Với trang phục nữ, Boss tập trung khai thác những thiết kế có thể đồng hành cùng phụ nữ từ ngày sang đêm. Một trong những điểm nhấn là chiếc áo khoác shearling (áo khoác da cừu lót lông) xa xỉ do người mẫu Mỹ - Amelia Gray diện. Thiết kế được sử dụng da Nappa màu nâu ấm, dáng crop trẻ trung, dễ dàng kết hợp cho phong cách thường ngày.
Với trang phục nữ, Boss tập trung khai thác những thiết kế có thể đồng hành cùng phụ nữ từ ngày sang đêm. Một trong những điểm nhấn là chiếc áo khoác shearling (áo khoác da cừu lót lông) xa xỉ do người mẫu Mỹ - Amelia Gray diện. Thiết kế được sử dụng da Nappa màu nâu ấm, dáng crop trẻ trung, dễ dàng kết hợp cho phong cách thường ngày.
Amelia Gray xuất hiện trong bộ suit dáng rộng cùng quần ống suông, mang đến hình ảnh một "nữ Boss" quyền lực. Thông qua sự kết hợp của các thiết kế thanh lịch và tinh tế, chiến dịch lột tả trọn vẹn cá tính mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mại và quyến rũ của phái đẹp.
Để lan tỏa rộng rãi thông điệp "Be The Next", Boss triển khai chiến dịch truyền thông 360 độ, bao gồm các hình thức quảng cáo ngoài trời quy mô lớn tại những thành phố trọng điểm trên toàn cầu. Các bảng quảng cáo kỹ thuật số và tĩnh tại các khu vực đông đúc nhằm đưa chiến dịch đến với đông đảo công chúng.
Amelia Gray xuất hiện trong bộ suit dáng rộng cùng quần ống suông, mang đến hình ảnh một "nữ Boss" quyền lực. Thông qua sự kết hợp của các thiết kế thanh lịch và tinh tế, chiến dịch lột tả trọn vẹn cá tính mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mại và quyến rũ của phái đẹp.
Để lan tỏa rộng rãi thông điệp "Be The Next", Boss triển khai chiến dịch truyền thông 360 độ, bao gồm các hình thức quảng cáo ngoài trời quy mô lớn tại những thành phố trọng điểm trên toàn cầu. Các bảng quảng cáo kỹ thuật số và tĩnh tại các khu vực đông đúc nhằm đưa chiến dịch đến với đông đảo công chúng.
Hải My
Ảnh: Boss
Bộ sưu tập hiện có mặt tại các cửa hàng Boss trên toàn thế giới, trên boss.com và qua các đối tác phân phối chính thức. Tại Việt Nam, thương hiệu được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn. Khám phá thêm bộ sưu tập tại đây.
Liên hệ:
Boss Lotte Mall West Lake Hanoi:
- Địa chỉ: Tầng 1 – Lô 122, Lotte Mall West Lake Hanoi, 272 Võ Chí Công, phường Tây Hồ, Hà Nội.
- Giờ mở cửa: 9h30 – 22h.
- Điện thoại: 02432015138.
- Email: boss.lottemallhn@tamsonfashion.com
Boss Tràng Tiền:
- Địa chỉ: 46 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Giờ mở cửa: 9h30 - 20h.
- Điện thoại: 02439378131.
- Email: hugoboss.hn@tamsonfashion.com.
Boss Saigon Centre:
- Địa chỉ: Tầng 1 – L1-07, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP HCM.
- Giờ mở cửa: Thứ Hai - thứ Sáu: 9h30 – 21h30; thứ Bảy - Chủ nhật: 9h30 – 22h.
- Điện thoại: 028 3915 1737.
- Email: hugoboss.sgc@tamsonfashion.com.