Boss ra mắt chiến dịch Thu Đông 2025

Mùa Thu Đông 2025, Boss ra mắt chiến dịch thời trang "Be The Next" (tạm dịch: Hãy là người tiếp theo), lấy cảm hứng từ thông điệp cốt lõi "Be Your Own Boss" (tạm dịch: Hãy làm chủ chính mình). Chiến dịch tôn vinh những cá nhân trẻ tài năng, đầy khát vọng và quyết tâm, đang định hình tương lai để trở thành thế hệ "Boss mới" trong lĩnh vực của riêng họ.

Tâm điểm của chiến dịch là hai gương mặt mới nhiều triển vọng: diễn viên người Anh Aaron Pierre (ảnh) - đang thu hút sự chú ý của khán giả với vai diễn siêu anh hùng mới của DC Studios và diễn viên người Ấn Độ - Ishaan Khatter.

Hai diễn viên sẽ đồng hành cùng những tên tuổi quen thuộc đã gắn liền với hình ảnh thương hiệu Boss như: S.Coups - thủ lĩnh nhóm nhạc K-pop toàn cầu Seventeen; Taylor Fritz - tay vợt tennis người Mỹ đang ghi dấu ấn trên đấu trường chuyên nghiệp và Amelia Gray - một trong những cái tên được săn đón nhất của làng thời trang.