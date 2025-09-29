Boss ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2026

Boss vừa ra mắt bộ sưu tập mới tại Fonderia Macchi - một nhà máy đúc kim loại cũ (xưởng đúc) ở Milan, Italy. Sau khi ngừng hoạt động công nghiệp, nơi này được cải tạo lại để trở thành một không gian tổ chức sự kiện, triển lãm và show thời trang.

Theo Marco Falcioni, Giám đốc Sáng tạo của Hugo Boss, di sản nghệ thuật luôn là một phần cốt lõi của thương hiệu. "Buổi trình diễn là một sự tri ân đối với sáng tạo và là một cuộc khám phá sâu hơn về mối quan hệ của Boss với thế giới nghệ thuật". Ông nhấn mạnh sự hợp tác sâu rộng với các nghệ sĩ và nhà thiết kế tài năng.