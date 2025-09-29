Boss ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2026

Boss vừa ra mắt bộ sưu tập mới tại Fonderia Macchi - một nhà máy đúc kim loại cũ (xưởng đúc) ở Milan, Italy. Sau khi ngừng hoạt động công nghiệp, nơi này được cải tạo lại để trở thành một không gian tổ chức sự kiện, triển lãm và show thời trang.
Theo Marco Falcioni, Giám đốc Sáng tạo của Hugo Boss, di sản nghệ thuật luôn là một phần cốt lõi của thương hiệu. "Buổi trình diễn là một sự tri ân đối với sáng tạo và là một cuộc khám phá sâu hơn về mối quan hệ của Boss với thế giới nghệ thuật". Ông nhấn mạnh sự hợp tác sâu rộng với các nghệ sĩ và nhà thiết kế tài năng.
Để khắc họa trọn vẹn tinh thần bộ sưu tập, Boss đã tái hiện Fonderia Macchi như một tác phẩm nghệ thuật thị giác. Tâm điểm của không gian là sắp đặt giàu tính mê hoặc của nghệ sĩ đương đại Hà Lan Boris Acket, người kết hợp ánh sáng, bóng tối, chuyển động và âm thanh để kiến tạo nên một trải nghiệm trình diễn giàu cảm xúc ngay giữa xưởng đúc kim loại lâu đời của Milan.
Trang phục may đo được định hình lại thông qua việc xếp lớp, thể hiện qua những chiếc áo sơ mi chồng lên nhau không cài cúc, những chiếc cà vạt mỏng manh mang tỷ lệ phi truyền thống.
Quần culotte ngắn của nam giới được kết hợp với dây đeo quần hay quần oversized phóng đại của nữ giới kết hợp với áo sơ mi lụa mềm mại có khăn quàng cổ buông lơi. Trang phục gợi lên hình ảnh xả hơi sau một ngày làm việc - thoải mái và phóng khoáng, trái ngược với tính chỉn chu kỷ luật thường thấy của nhà mốt Đức.
Các mẫu trang phục trong bộ sưu tập mới được lấy cảm hứng từ sự đơn giản và trật tự của kiến trúc, cùng thiết kế công nghiệp Đức của những năm 1960, bên cạnh các đối chiếu từ kho lưu trữ. Điều này được thể hiện rõ nét qua những hình dáng hình học sắc sảo và đường cắt may tinh tế, tối giản.
Tính đối lập giữa sự nghiêm ngặt và thoải mái len lỏi trên từng chi tiết, tạo nên sự kết hợp hấp dẫn cho trang phục ngoài giờ làm việc như túi xẻ chức năng và đường xẻ cổ chữ V khoét sâu lộ lưng trên chiếc váy dài đến mắt cá chân.
Theo đại diện của thương hiệu này, bộ sưu tập cũng pha trộn sự tự do và tính phá cách của nghệ thuật khiêu vũ đương đại thế kỷ 20, mang đến những yếu tố hỗn loạn và mất trật tự nhưng tinh tế. Sự kết hợp giữa hai thế giới tưởng chừng như đối lập này đã tạo ra một dòng chảy mượt mà, thể hiện "sự tương phản tạo nên gắn kết" - cốt lõi của nghịch lý Boss.
Hải My
Tại Việt Nam, thương hiệu Boss được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Boss Lotte Mall West Lake Hanoi: Tầng 1 – Lô 122, Lotte Mall West Lake Hanoi, 272 Võ Chí Công, phường Tây Hồ, Hà Nội.
Giờ mở cửa: 9h30 - 22h.
Điện thoại: 02432015138.
Email: boss.lottemallhn@tamsonfashion.com.
Boss Tràng Tiền: 46 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Giờ mở cửa: 9h30 - 20h.
Điện thoại: +842439378131.
Email: hugoboss.hn@tamsonfashion.com.
Boss Saigon Centre: Tầng 1 – L1-07, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP HCM.
Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ Sáu: 9h30 – 21h30; Thứ Bảy – Chủ nhật: 9h30 – 22h.
Điện thoại: 028 3915 1737.
Email: hugoboss.sgc@tamsonfashion.com.