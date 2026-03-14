Boss lăng xê màu trung tính trong trang phục xuân hè

Bộ sưu tập Xuân – Hè 2026 tiếp tục phản ánh định hướng thẩm mỹ đặc trưng của Boss: tinh giản, hiện đại và đề cao tính ứng dụng. Thương hiệu phát huy thế mạnh may đo qua các bộ suit cấu trúc gọn gàng, đường cắt sắc nét nhưng được xử lý mềm mại hơn để phù hợp tiết trời xuân hè.

Mùa này, Boss nhấn mạnh tinh thần mặc đẹp theo hướng thoải mái, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu từ công việc, gặp gỡ đến các hoạt động xã hội. Các thiết kế vẫn giữ vẻ chỉn chu đặc trưng, đồng thời mang lại cảm giác nhẹ nhàng và dễ mặc trong nhịp sống hiện đại.