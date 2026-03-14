Boss lăng xê màu trung tính trong trang phục xuân hè

Bộ sưu tập Xuân – Hè 2026 tiếp tục phản ánh định hướng thẩm mỹ đặc trưng của Boss: tinh giản, hiện đại và đề cao tính ứng dụng. Thương hiệu phát huy thế mạnh may đo qua các bộ suit cấu trúc gọn gàng, đường cắt sắc nét nhưng được xử lý mềm mại hơn để phù hợp tiết trời xuân hè.
Mùa này, Boss nhấn mạnh tinh thần mặc đẹp theo hướng thoải mái, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu từ công việc, gặp gỡ đến các hoạt động xã hội. Các thiết kế vẫn giữ vẻ chỉn chu đặc trưng, đồng thời mang lại cảm giác nhẹ nhàng và dễ mặc trong nhịp sống hiện đại.
Chất liệu len merino nhẹ và mềm được sử dụng xuyên suốt bộ sưu tập, tạo cảm giác thoáng, êm, giữ phom ổn định. Bảng màu Xuân – Hè 2026 mở rộng từ các tông trung tính quen thuộc của thương hiệu như trắng ấm, beige, nâu đất sang các sắc hoa cà và tím nhạt. Sự tiết chế trong màu sắc góp phần làm nổi bật sự thanh lịch, tăng khả năng phối đồ linh hoạt.
Kỹ thuật dựng phom được điều chỉnh nhằm giảm áp lực lên phần vai, giúp trang phục linh hoạt hơn khi vận động nhưng vẫn giữ vẻ chỉn chu đặc trưng.
Các đường cắt tại eo và ống tay cũng được tinh chỉnh theo tỷ lệ cơ thể, vừa vặn hơn cho người mặc. Nhờ đó, các thiết kế may sẵn vẫn tạo hiệu ứng gần với trải nghiệm may đo riêng - một trong những giá trị cốt lõi mà Boss theo đuổi.
Bên cạnh dòng trang phục nam vốn là thế mạnh, trang phục nữ trong bộ sưu tập tiếp tục khai thác tinh thần tối giản với các phom dáng tôn đường nét tự nhiên. Một số thiết kế được pha trộn cảm hứng thể thao, góp phần tạo nên hình ảnh năng động nhưng vẫn thanh lịch.
Phụ kiện góp phần hoàn thiện bộ sưu tập mùa này, trong đó có dòng túi Boss Revers bag. Thiết kế lấy cảm hứng từ phần ve áo của các bộ suit - chi tiết quen thuộc trong kỹ thuật may đo.
Túi được làm từ da mềm, có hai kích cỡ và nhiều lựa chọn màu sắc như lạc đà, nâu và đen. Bên cạnh Boss Revers bag, bộ sưu tập còn bổ sung đồng hồ, trang sức và kính mắt.
Hải My
Ảnh: Boss
Tại Việt Nam, thương hiệu Boss được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Liên hệ:
- Boss Lotte Mall West Lake Hanoi: Tầng 1 – Lô 122, Lotte Mall West Lake Hanoi, 272 Võ Chí Công, phường Tây Hồ, Hà Nội.
Giờ mở cửa: 9h - 22h
Điện thoại: +842432015138
Email: boss.lottemallhn@tamsonfashion.com.
- Boss Tràng Tiền: 46 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Giờ mở cửa: 9h30 – 20h
Điện thoại: 02439378131
Email: hugoboss.hn@tamsonfashion.com.
- Boss Hanoi Centre: Tầng 1, Lô L1-A26, Trung tâm thương mại Hanoi Centre, số 175 phố Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.
Giờ mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6: 9h30 - 21h30; Thứ 7 - Chủ nhật: 9h30 – 22h.
Điện thoại: 02433635018
Email: boss.hnc@tamsonfashion.com.
- Boss Saigon Centre: Tầng 1 – L1-07, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP HCM.
Giờ mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6: 9h30 – 21h30; Thứ 7 - Chủ nhật: 9h30 – 22h.
Điện thoại: 028 3915 1737.
Email: hugoboss.sgc@tamsonfashion.com