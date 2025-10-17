Bose ra mắt tai nghe chống ồn QuietComfort Ultra Headphones 2

Tai nghe QuietComfort Ultra Headphones 2 mang đến âm thanh lossless qua cổng USB C, chống ồn thích ứng, chế độ Cinema tăng độ sống động khi xem phim, ra mắt ngày 17/10.

Sản phẩm là hế hệ tiếp theo của dòng tai nghe chống ồn hàng đầu được người dùng và giới chuyên môn đánh giá cao. Bose QuietComfort Ultra Headphones 2 được nâng cấp về thời lượng pin lên đến 30 giờ, khả năng tự động phát hiện đeo tai, kết nối Bluetooth 5.4 đa thiết bị, và hỗ trợ Spotify Tap, Google Fast Pair, cùng codec âm thanh độ nét cao aptX Adaptive. Sản phẩm có hai màu cơ bản đen và trắng, giá bán lẻ 10,99 triệu đồng, được trưng bày tại hệ thống Bose Store và các đại lý ủy quyền trên toàn quốc.

Thiết kế tai nghe Bose QuietComfort Ultra Headphones 2. Ảnh: Bose

Ngoài tai nghe, cùng ngày, Bose cũng giới thiệu loa Bose SoundLink Micro 2 phiên bản màu xanh lam. Phiên bản nâng cấp mẫu loa SoundLink Micro có chất âm mạnh đi cùng thiết kế bỏ túi nhỏ gọn, chống nước và chống bụi IP67. Loa có pin sạc 12 giờ với cổng USB-C và dây đeo giúp tăng tính cơ động. Loa có giá 2,99 triệu đồng với màu đen đã được mở bán trong tháng 9.

Loa di động Bose SoundLink Micro 2, phiên bản màu xanh. Ảnh: Bose

Ngoài các sản phẩm mới, Bose cũng giới thiệu loạt bộ sưu tập màu giới hạn (Limited Edition) dành cho các dòng tai nghe và loa SoundLink.

Nổi bật có màu Dessert Gold (vàng sa mạc) và Moonlight Grey (xám ánh trăng) lấy cảm hứng từ ánh hoàng hôn và ánh trăng bạc, kết hợp cùng điểm nhấn kim loại tăng tính sang trọng cho sản phẩm. Trong khi đó, màu Ice Blue (xanh băng) gợi sự trong trẻo, cảm giác tươi mát, phù hợp người thích sự nhẹ nhàng.

Bộ sưu tập màu giới hạn còn có Driftwood Sand (nâu cát trắng) lấy cảm hứng từ gỗ mục và cát biển; Midnight Violet (tím bóng đêm) lấy cảm hứng từ bầu trời đêm và ánh pha lê.

Sản phẩm bộ sưu tập màu Nâu Cát Trắng. Ảnh: Bose

Bose nổi tiếng thế giới về các giải pháp âm thanh cao cấp dành cho gia đình, khi di chuyển và trong ôtô. Kể từ khi được thành lập vào năm 1964 bởi tiến sĩ Amar Bose, công ty này đổi mới công nghệ âm thanh nhằm thay đổi trải nghiệm nghe nhạc của người dùng. Từ năm 2015, UPSV là nhà phân phối chính thức và duy nhất của Bose tại Việt Nam.

Hoài Phương