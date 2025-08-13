Bose ra mắt loạt tai nghe, loa bluetooth

Thương hiệu âm thanh ra tai nghe nhét tai cao cấp nhất, cùng ba dòng loa SoundLink đa dạng phân khúc, giá thấp nhất 2,99 triệu đồng.

Các sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam phục vụ nhiều phong cách người dùng khác nhau, từ những người thích không gian giải trí tại nhà đến dùng cho những chuyến đi ngoài trời.

Tai nghe Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2

Tai nghe Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2 mới ra mắt ngày 12/8. Ảnh: Bose

Là phiên bản tai nghe nhét tai cao cấp nhất trong dòng QuietComfort, Bose QC Ultra Earbuds 2 trang bị công nghệ chống ồn thích ứng cải tiến, tăng cường khả năng thu âm giọng nói bằng AI hỗ trợ sạc không dây. Giống như phiên bản tiền nhiệm, sản phẩm có công nghệ hiệu chỉnh âm thanh CustomTune độc quyền, giúp cá nhân hóa âm thanh và khử tiếng ồn theo hình dạng của tai người nghe, điều chỉnh trải nghiệm khi môi trường xung quanh thay đổi.

Sản phẩm thiết kế dạng "hạt đậu", được giới thiệu mang đến không gian âm thanh sống động và chất lượng cuộc gọi rõ ràng. Hiện, tai nghe có ba phiên bản đen và trắng khói và bản giới hạn màu đỏ mận. Giá bán lẻ 7,49 triệu đồng.

Loa Bose SoundLink Plus và SoundLink Home

Loa Soundlink Plus với màu vàng nổi bật. Ảnh: Bose

Sản phẩm sở hữu kiến trúc âm thanh mới với một loa siêu trầm, một loa tweeter và bốn bộ tản âm thụ động. Kết hợp giữa hiệu suất âm thanh và tính di động, Bose SoundLink Plus có khả năng chống nước, chống bụi (chuẩn IP67) và thời lượng pin 20 giờ. Với thiết kế đề cao tính bền bỉ, cùng chức năng sạc ngược cho thiết bị qua cổng USB-C, SoundLink Plus phù hợp cho những bữa tiệc ngoài trời hay chuyến đi. Sản phẩm mở bán ngày 12/8 với giá 6,49 triệu đồng. Loa có ba phiên bản đen, xanh lam và vàng chanh.

Cùng dòng với SoundLink Plus, thương hiệu còn giới thiệu SoundLink Home - mẫu loa bluetooth nhỏ gọn dành cho không gian sử dụng chính tại nhà. Loa trang bị bộ âm thụ động kép biến rung động thành âm trầm sâu để lấp đầy căn phòng. Với khả năng phát nhạc qua Bluetooth hoặc USB-C, thời lượng pin lên đến 9 giờ, cùng micro tích hợp cho cuộc gọi và điều khiển giọng nói, sản phẩm được đánh giá linh hoạt cho nhiều không gian. Loa có màu bạc, xám đen và bản giới hạn nâu gỗ. Giá công bố từ 5,99 triệu đồng.

Loa SoundLink Home phù hợp cho giải trí tại gia. Ảnh: Bose

Loa Bose SoundLink Micro 2

Phiên bản nâng cấp từ mẫu loa SoundLink Micro di động được yêu thích, Bose SoundLink Micro 2 cải thiện chất âm trong thiết kế bỏ túi nhỏ gọn. Sản phẩm chống bụi, nước IP67, pin sạc 12 giờ qua cổng USB-C. Sản phẩm còn có dây đeo tháo rời, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng. Sản phẩm có màu đen, xanh lam, giá 2,99 triệu đồng. Dự kiến, loa này mở bán trong tháng 9.

Dòng loa di động phù hợp cho các chuyến đi. Ảnh: Bose

Ngoài ra, thương hiệu cũng giới thiệu những bộ sưu tập màu giới hạn mới cho các sản phẩm đang được ưa chuộng như vành chanh, xanh chạng vạng, đỏ mận hay hồng hoa.

Bose nổi tiếng thế giới về các giải pháp âm thanh cao cấp dành cho gia đình, khi di chuyển và trong ôtô. Kể từ khi thành lập năm 1964, thương hiệu đầu tư vào khâu nghiên cứu để cải thiện âm thanh, tăng trải nghiệm nghe nhạc. Từ năm 2015, UPSV là nhà phân phối chính thức và duy nhất của Bose tại Việt Nam.

Hoài Phương