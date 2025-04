Bosch ra mắt giải pháp âm thanh thông báo, hội nghị mới

Bosch tổ chức sự kiện tại Hà Nội để giới thiệu giải pháp âm thanh mới cho hệ thống hội nghị và âm thanh thông báo, hôm 10/4.

Sự kiện "Rise up 2025: Future Of Public Address And Conference Systems" được Bosch tổ chức tại khách sạn Intercontinental Landmark 72, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, đại diện các đơn vị tư vấn, thi công trong ngành âm thanh thông báo và hệ thống hội nghị.

Không gian sự kiện do Bosch tổ chức. Ảnh: Bosch

Ông Manu Haridas Nair, quản lý sản phẩm ngành hàng âm thanh thông báo thuộc Tập đoàn Bosch Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đã trình bày về các xu hướng, yêu cầu mới trong thị trường âm thanh toàn cầu. Ông cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, nhu cầu sử dụng các giải pháp âm thanh thông minh, hiệu quả và linh hoạt ngày càng tăng cao. Những công nghệ này không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng, mà còn đảm bảo an toàn trong quản lý và vận hành hệ thống. Các số liệu nghiên cứu cũng được phân tích để chứng minh tiềm năng và hướng phát triển của ngành trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.

Tại sự kiện, Bosch cũng giới thiệu hai dòng sản phẩm là hệ thống âm thanh thông báo Prospero và dải sản phẩm hệ thống hội nghị CCS 700, CCS 1000D Flush và Dicentis. Các hệ thống này đều tích hợp công nghệ tiên tiến từ Bosch. Prospero là hệ thống âm thanh cho các công trình quy mô vừa, như trung tâm thương mại hoặc trường học, hoạt động dựa trên nền tảng IP, dễ dàng phân phối âm thanh chất lượng cao trong khu vực rộng lớn. Giới thiệu về sản phẩm mới, diễn giả Trần Việt Sơn cho biết: "Prospero linh hoạt và dễ dàng điều chỉnh, giúp giảm thiểu lỗi của con người và đảm bảo an toàn trong tình huống khẩn cấp".

Đại diện Bosch giới thiệu về giải pháp tại sự kiện. Ảnh: Bosch

Bên cạnh đó, Bosch còn giới thiệu loạt giải pháp âm thanh thảo luận và hội họp mới như CCS 700, CCS 1000D âm bàn và hệ thống Dicentis. Giải pháp CCS 700 hướng đến các cuộc họp phổ thông với khả năng vận hành tối đa 50 đại biểu. CCS 1000D Flush hỗ trợ đến 245 đại biểu với thiết kế thẩm mỹ. Dicentis kết hợp hệ thống không dây và có dây, cho phép điều chỉnh quy mô phòng họp linh hoạt.

Tại sự kiện, khách tham dự đã trải nghiệm tính năng của hệ thống thảo luận CCS 1000D Flush do chuyên gia Nguyễn Thành Công trình diễn. Các sản phẩm hàng đầu như Dicentis cũng được vận hành như một cuộc họp thông thường với nhiều thiết bị hội họp, các kịch bản mô phỏng khác nhau, chuyên gia thiết lập và phát thông báo ngay trong khán phòng.

Khách tham dự trải nghiệm các giải pháp của Bosch tại sự kiện. Ảnh: Bosch

Khu vực trưng bày sản phẩm cũng thu hút quan tâm từ đại diện nhiều đơn vị. Tại đây, khách mời trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về vận hành hệ thống âm thanh trong các dự án khác nhau. "Sự kiện đã mang đến cơ hội trải nghiệm trực tiếp những giải pháp tiên tiến từ Bosch, thể hiện cam kết liên tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu về chất lượng âm thanh, hiệu suất và tính linh hoạt", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Tuấn Vũ