Bosch giới thiệu loạt giải pháp công nghệ cho ngành giao thông vận tải Việt Nam

TP HCM –Bosch, Công ty Cổ phần Hệ thống An ninh Khai Phát (KPS) và thương hiệu Western Digital Vietnam phối hợp tổ chức sự kiện giới thiệu các giải pháp phát triển giao thông thông minh tại Việt Nam, hôm 28/8.

Sự kiện "Trải nghiệm giải pháp công nghệ chuẩn quốc tế trong việc xây dựng hệ thống giao thông – vận tải thông minh tại Việt Nam" do Bosch cùng đối tác tổ chức mang đến người dùng trải nghiệm thực tế về các sản phẩm trong ngành hàng âm thanh thông báo và giám sát an ninh – an toàn.

Chuyên gia của Bosch chia sẻ các giải pháp an ninh, an toàn tại sự kiện. Ảnh: Bosch

Chương trình có sự tham dự của các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh và an toàn đến từ bộ phận công nghệ tòa nhà Bosch. Các chuyên gia của hãng chia sẻ về khả năng nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống giao thông tại Việt Nam và tiềm năng khi ứng dụng các công nghệ thông minh vào công tác quản lý và vận hành.

Theo đó, hãng giới thiệu các giải pháp âm thanh thông báo, giải pháp giám sát an ninh – an toàn. Các công nghệ thu phát từ tập đoàn đảm bảo các thông báo, cảnh báo được phát ra một cách rõ ràng, kịp thời với độ chính xác cao. Hệ thống âm thanh thông báo Bosch đã được sử dụng tại một số địa điểm giao thông – vận tải công cộng tại Việt Nam.

Theo đại diện thương hiệu Đức, những giải pháp có thể đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước bởi hiện Việt Nam thể hiện quyết tâm tập trung phát triển hạ tầng giao thông với hàng loạt dự án sân bay, cao tốc trọng điểm.

Tại sự kiện, Bosch cũng xây dựng khu vực trải nghiệm để để mô phỏng lại các tình huống sử dụng thực tế. Một số mô hình vận tải, du lịch đã được lấy làm đại diện để trình diễn khả năng đảm bảo an toàn và an ninh cho khu vực lắp đặt. Cùng với Western Digital – tập đoàn cung cấp các giải pháp lưu trữ hàng đầu thế giới, các chuyên gia Bosch đã trình diễn các giải pháp toàn diện với sự hỗ trợ của hệ thống lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy.

Khách mời trải nghiệm thực tế các sản phẩm công nghệ tại sự kiện. Ảnh: Bosch

Với mô hình sân bay, các hệ thống âm thanh thông báo đã giúp cho việc sắp xếp, thông tin đến khách hàng, những thông tin về chuyến bay, thay đổi hay cảnh báo từ bộ phận điều hành đến hành khách nhanh chóng, chính xác và rõ ràng.

Trong khi đó, mô giao thông thông minh của hãng từ giao thông đô thị, cao tốc, đường hầm đến hệ thống đường sắt và metro cũng được hãng trình diễn, giới thiệu đến quan khách. "Các sản phẩm từ Bosch đã cho thấy mức độ phù hợp và khả năng nâng cao hiệu quả hoạt động khi được ứng dụng vào các mô hình giao thông vận tải khác nhau", đại diện hãng nói.

Bên cạnh những màn trình diễn, những người dùng đã trực tiếp tham gia vận hành các sản phẩm để mang đến một trải nghiệm trực quan hơn.

Bộ phận Công nghệ tòa nhà Bosch cung cấp các giải pháp và sản phẩm an ninh, an toàn, âm thanh hàng đầu thế giới. Tại một số quốc gia, đơn vị cung cấp giải pháp và dịch vụ an ninh tòa nhà, hiệu suất năng lượng, tự động hóa tòa nhà. Với khoảng 10.900 cộng sự trên toàn cầu, bộ phận này đạt doanh thu hơn 2,5 tỷ Euro trong năm 2022. Mục tiêu hoạt động của đơn vị xoay quanh bảo vệ con người, tài sản và cơ sở vật chất.

Danh mục sản phẩm của đơn vị này bao gồm hệ thống video giám sát, cảnh báo xâm nhập, hệ thống báo cháy và âm thanh sơ tán, quản lý ra vào, hệ thống âm thanh hội nghị, âm thanh biểu diễn chuyên nghiệp. Các sản phẩm được sản xuất, phát triển châu Âu, châu Mỹ, châu Á.

Công ty KPS có trụ sở tại TP HCM và văn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ thành lập năm 2010, chuyên nhập khẩu - phân phối - tư vấn toàn diện giải pháp trong lĩnh vực thiết bị an ninh, báo cháy chữa cháy, mạng thoại viễn thông và quản lý tòa nhà.

Ông Đinh Tấn Đạt, đại diện KPS chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Bosch

Theo đại diện Bosch, việc hợp tác với KPS là một chiến lược dài hạn nhằm mang đến những giải pháp âm thanh thông báo – cảnh báo tối ưu nhất cho thị trường Việt Nam, đặc biệt là trong các dự án, mô hình phức tạp với quy mô trọng điểm. Bosch lựa chọn KPS làm nhà phân phối chính thức vì công ty đáp ứng được các đòi hỏi khắt khe của hãng về hệ thống đại lý, đội ngũ bán hàng, marketing, quy trình làm việc bài bản và khả năng tài chính lớn mạnh.

Hội An