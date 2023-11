Bosch đạt danh hiệu nơi làm việc tốt nhất ngành kỹ thuật 2023

Bosch chú trọng đầu tư nguồn nhân lực, tổ chức nhiều sự kiện nội bộ - cộng đồng, vào Top 100 nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam năm 2023.

Theo công bố từ Anphabe, đơn vị đứng đầu hạng mục Kỹ thuật, máy móc, cơ khí và xếp hạng 19 trong Top 100. Năm nay, bảng xếp hạng dựa trên đánh giá của hơn 63.000 thành viên thuộc 800 công ty và 18 lĩnh vực khác nhau trên toàn quốc. Bosch góp mặt trong danh sách này 9 năm liên tiếp.

Đại diện Bosch Việt Nam nhận giải thưởng. Ảnh: Bosch

Ông Dominik Meichle, Tổng giám đốc Bosch Việt Nam cho biết, đơn vị hiện có khoảng 5.800 nhân viên trên toàn quốc cùng nhà máy sản xuất dây đai truyền động lớn nhất của hãng thế giới. Doanh nghiệp còn có Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển ôtô tại TP HCM.

Công ty Công nghệ Phần mềm toàn cầu Bosch tại Việt Nam (BGSV) cũng là trung tâm lớn thứ hai của Bosch Global Software Technologies toàn cầu, chỉ sau Ấn Độ. BGSV hiện có khoảng 4.000 kỹ sư trình độ cao sau 13 năm hoạt động từ năm 2010. Công ty này chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm và phát triển sản phẩm công nghệ cao tới các đối tác khu vực Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đông Nam Á.

Ông Dominik Meichle cho biết tại đơn vị, yếu tố con người được coi là trọng tâm của phát triển. Bosch tập trung đầu tư nguồn nhân lực và phát triển tài năng tại Việt Nam với hơn 100.000 giờ đào tạo mỗi năm. Mỗi nhân viên được cung cấp một lộ trình phát triển năng lực cá nhân hóa, điều chỉnh phù hợp cho từng giai đoạn phát triển sự nghiệp. Chương trình này hỗ trợ tham gia khóa huấn luyện chuyên sâu, hội thảo chuyên ngành, chương trình học thuật cao hơn như thạc sĩ và Tiến sĩ. Những hoạt động này giúp giảm tỷ lệ nghỉ việc của đơn vị năm nay giảm 4,7% so với 2022.

Nhân viên công ty tham gia giải chạy. Ảnh: Bosch

Nhân viên Bosch Việt Nam có thể linh hoạt lựa chọn nơi làm việc ở mọi nơi. Công ty thường xuyên tổ chức hoạt động thể chất, tư vấn sức khỏe, ngày hội thể thao và sự kiện nội bộ.

Riêng năm 2022, công ty đóng góp 3.000 giờ tình nguyện từ nhân viên và quyên góp hơn 9 tỷ đồng (khoảng 341,000 Euro) cho hơn 20 dự án cộng đồng. Những dự án này tập trung vào lĩnh vực giáo dục và môi trường như: hỗ trợ trẻ em vùng sâu vùng xa, trồng 500 cây xanh trên 5 ha đất tại Đồng Nai, phát triển cơ sở hạ tầng trường học, cung cấp nhu yếu phẩm cho trại trẻ mồ côi địa phương.

Nhân viên công ty tham gia hoạt động trồng rừng. Ảnh: Bosch

Năm nay, công ty đoạt nhiều giải thưởng như: Great Place to Work 2023, Top 50 Best Employer of Choice 2023 by Vietnam Student và Top 50 Corporate Sustainability Awards, hạng mục Outstanding CSR.

(Nguồn: Bosch)