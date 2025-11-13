Borome - thương hiệu chăm sóc da dành cho trẻ em

Borome mang đến các sản phẩm chăm sóc da trẻ em có thành phần lành tính, thông tin rõ ràng và được kiểm định nghiêm ngặt.

Borome - thương hiệu thuộc Công ty cổ phần Borome Việt Nam chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc cá nhân dành riêng cho trẻ em, từ dầu gội, sữa tắm, đến kem dưỡng. Các sản phẩm của Borome đều phải trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt, không chứa hóa chất gây hại, độ pH phù hợp với làn da trẻ và chứa chiết xuất tự nhiên, lành tính.

Thương hiệu chủ động công khai phiếu kiểm nghiệm các sản phẩm trên website và nền tảng mạng xã hội. "Sự minh bạch này giúp phụ huynh yên tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm, đặc biệt với những bé có làn da nhạy cảm", đại diện Borome Việt Nam cho biết.

Bộ sản phẩm chăm sóc toàn diện dành riêng cho trẻ từ 3 đến 15 tuổi của Borome. Ảnh: Borome

Ngoài ra, Borome lựa chọn tập trung phát triển sản phẩm chuyên biệt, hướng tới việc bảo vệ và chăm sóc da trẻ. Trong đó, sản phẩm sữa tắm mang đến cảm giác mềm mại, phù hợp với làn da nhạy cảm và không gây cay mắt cho bé. Hay dầu gội Borome chiết xuất từ hoa cúc la mã cũng hướng đến việc làm sạch nhẹ nhàng, giảm tình trạng kích ứng da đầu ở trẻ nhỏ.

Mỗi sản phẩm đều đi kèm thông tin chi tiết về cách sử dụng, thành phần và công dụng, thể hiện sự minh bạch và định hướng khoa học trong việc chăm sóc trẻ. Điều này phù hợp với xu hướng người tiêu dùng hiện nay, ưa chuộng sản phẩm có thông tin đầy đủ và trải nghiệm được chứng minh.

Sản phẩm sữa tắm hoa cúc Borome. Ảnh: Borome

Với định hướng đặt sức khỏe và sự an toàn của trẻ lên hàng đầu, Borome không chỉ tạo ra sản phẩm chất lượng mà còn xây dựng niềm tin bằng sự minh bạch, đồng hành cùng cha mẹ trong hành trình chăm sóc làn da con mỗi ngày.

Hải My