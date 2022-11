Bóng tối và sự nổi loạn trong thiết kế của Frederick Lee

Bộ sưu tập "Take Me Back To Lost Memories And Untold Tales" được trình diễn hoàn toàn trong bóng tối. Các thiết kế Haute Couture màu đen mang ý nghĩa mời gọi người mặc khám phá phần đen tối ẩn chứa trong mỗi cá nhân.