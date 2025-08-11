Bỏng nặng, mù tạm thời do tiếp xúc silicon chống dột

Sơn LaNam công nhân 38 tuổi bị bỏng độ 2-3, mù tạm thời và suy đa tạng sau khi silicon chống dột trôi xuống người trong cơn mưa lớn.

Bệnh nhân đã hồi phục sau 10 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, xuất viện hôm 11/8. Trước đó, người đàn ông thi công chống dột mái nhà. Ngay sau khi chát xong lớp silicon, trời đổ mưa to, khiến chất này chưa kịp khô đã trôi thẳng xuống cơ thể bệnh nhân khi anh đứng dưới mái hiên.

Khoảng một giờ sau tiếp xúc, người bệnh cảm thấy rát nhẹ và xuất hiện những chấm đỏ ở cổ, mặt, rồi lan rộng toàn thân. Sáng hôm sau, mắt anh mờ dần, da đỏ, được đưa đến bệnh viện địa phương.

Sau 6 ngày điều trị tại tuyến cơ sở, tình trạng không cải thiện mà còn diễn biến xấu. Bọng nước lan rộng, da chuyển màu thâm đen, sốt liên tục với nhiệt độ cao nhất 40°C kèm đau mỏi toàn thân, viêm kết mạc và đau vùng mặt.

Khi nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng, da toàn thân nổi bọng nước, chuyển màu thâm đen, đau rát vòm họng, rộp loét miệng, mắt mù tạm thời.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiễm trùng huyết, chỉ số viêm tăng gấp ba lần bình thường, men gan cao, suy gan và suy thận. Các bác sĩ xác định anh bị phản ứng dị ứng silicon nghiêm trọng, sốc phản vệ độ 2-3.

Tiến sĩ Trần Thị Hải Ninh, Trưởng Khoa Nội tổng hợp, cho biết bệnh nhân đáp ứng kém với liệu pháp ban đầu nên tổn thương lan rộng, kèm sốt cao liên tục, họng nề đỏ, nuốt đau, kết mạc mắt xung huyết chảy dịch vàng.

Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, thị lực hồi phục hoàn toàn, các bọng nước xẹp và bong hết, lớp da mới hình thành, chức năng gan thận cải thiện.

Toàn thân người bệnh bỏng nặng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Không chỉ được dùng trong ngành xây dựng, silicon còn xuất hiện trong nhiều vật dụng đời sống thường ngày như keo chống dột, bắn kính, trám khe hở cửa, chống thấm mái tôn, khuôn làm bánh, nút đậy, găng tay chịu nhiệt, bao cao su và một số vật tư y tế. Người làm nghề xây dựng, cơ khí, lắp đặt nội thất... thường xuyên tiếp xúc với silicon, nguy cơ dị ứng cao hơn nếu không dùng đồ bảo hộ đầy đủ.

Bác sĩ khuyến cáo những người từng có tiền sử dị ứng silicon cần tuyệt đối tránh tiếp xúc với các sản phẩm có chứa chất này, đặc biệt là các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da. Cần đọc kỹ bảng thành phần, ưu tiên lựa chọn những sản phẩm dán nhãn "silicone-free", đồng thời thử trước trên một vùng da nhỏ. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy đến gặp bác sĩ ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Thúy Quỳnh