'Bông hồng sắt' Thanh Giang mơ có huy chương SEA Games 33

Sau khi phá kỷ lục quốc gia nữ 7 môn phối hợp, Nguyễn Thanh Giang mong ước có huy chương ở SEA Games 33 sau hai lần chỉ về thứ tư.

7 môn phối hợp là nội dung khắc nghiệt, khó bậc nhất của điền kinh cho phái nữ sau 10 môn phối hợp của nam. Các phần thi của nội dung này gồm 100m rào, nhảy cao, đẩy tạ, chạy 200m, nhảy xa, ném lao và chạy 800m. VĐV dự các nội dung phối hợp thế này thường phải giỏi đều các môn, có tinh thần, ý chí sắt đá và sức khỏe bền bỉ vì đấu liên tục suốt hai ngày, nên được giới điền kinh gọi vui là "những con người sắt".

Hoàng Thang Giang ăn mừng sau phần thi chạy 800m, đồng thời thiết lập kỷ lục quốc gia 7 môn phối hợp nữ giải điền kinh quốc gia, chiều 13/8 trên sân Hòa Xuân, Đà Nẵng. Ảnh: Đức Đồng

Trước giải VĐQG tại Đà Nẵng 2025, kỷ lục 7 môn phối hợp nữ Việt Nam là 5440 điểm do Nguyễn Linh Na lập năm 2022 khi vô địch SEA Games trên sân nhà. Nhưng năm nay, cô không thi đấu do đã lập gia đình.

Vắng bóng đàn chị, nên Hoàng Thanh Giang nổi lên là ứng viên sáng giá. Và VĐV 24 tuổi người Hải Phòng này đã thi đấu nổi bật ở các môn để đạt tổng điểm 5481. Thành tích này không chỉ giúp cô giành HC vàng mà còn thiết lập kỷ lục quốc gia mới.

"Tôi vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Không còn từ ngữ nào để mô tả và bộc lộ hết cảm xúc của tôi. Tôi chỉ có thể nói là thấy 'rất đã' khi phá kỷ lục", Thanh Giang nói với VnExpress sau khi hoàn thành thi đấu tại Đà Nẵng.

Thanh Giang sinh ra trong gia đình không có truyền thống thể thao. Cô ban đầu theo đuổi môn nhảy xa và từng thắng nhà vô địch ASIAD Bùi Thị Thảo với thông số 6,39 mét để vô địch quốc gia. Cô sau đó chuyển sang thi đấu 7 môn phối hợp giành HC vàng quốc gia 2024 với 5.338 điểm. Sau chiến tích đó, Thanh Gianh phải vật lộn với chấn thương dai dẳng ở cơ khép và gót chân. Tuy nhiên, VĐV người Hải Phòng xem đó như một động lực để bản thân cố gắng hơn và đạt kỷ lục quốc gia tại Đà Nẵng vừa qua.

"Trải qua những thời gian khó khăn vì chấn thương, tôi càng quyết tâm hơn chứ không có suy nghĩ bỏ cuộc", Giang nói. "Xin cảm ơn gia đình, HLV Mạnh Hiếu cùng các thầy cô, bạn bè đã luôn sát cánh, cổ vũ động viên tinh thần để tôi có được thành tích ngoài mong đợi. Chiếc HC vàng này giúp tôi hoàn thành mục tiêu đề ra trước khi đi dự giải và sẽ tiếp thêm niềm tin để tôi bước tiếp vào chặng đường mới".

Hoàng Thang Giang nhận HC vàng quốc gia 7 môn phối hợp nữ giải điền kinh quốc gia, chiều 13/8 trên sân Hòa Xuân, Đà Nẵng. Ảnh: Đức Đồng

Thanh Giang từng thi đấu hai kỳ SEA Games liên tiếp nội dung 7 môn phối hợp những đều xếp thứ tư. Trong khi đàn chị Linh Na đoạt HC vàng SEA Games 32 bằng tổng điểm 5.403.

Với bàn đạp từ kỷ lục quốc gia mới, Thanh Giang đặt mục tiêu giành huy chương SEA Games 33 trên đất Thái Lan cuối năm nay. "Tôi luôn cố gắng mỗi ngày, trong mỗi bước chân, từng hơi thở. Tôi hy vọng mình có thể tạo thành tích đột phá cho điền kinh Việt Nam và sẽ hoàn thành giấc mơ có huy chương SEA Games sắp tới", cô nói.

Đức Đồng