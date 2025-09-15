Bóng hồng phim Lý Tiểu Long hiếm hoi lộ diện

Diễn viên Hong Kong Miêu Khả Tú - đóng cùng Lý Tiểu Long "Tinh Võ Môn" - định cư ở Canada, vắng bóng showbiz.

Minh tinh 73 tuổi tham gia chương trình Dấu chân ngày cũ trên kênh radio RTHK hôm 14/9, bà phối trang phục đơn giản, chụp hình với người dẫn chương trình. Hình ảnh hiện tại của Miêu Khả Tú nhận chú ý của khán giả, bởi khoảng 30 năm qua bà định cư Canada, hiếm xuất hiện công khai. Diễn viên kín tiếng đời tư, một số nhà sản xuất từng mời Miêu Khả Tú tái xuất nhưng bà từ chối.

Diễn viên Miêu Khả Tú (phải) và MC kênh radio. Ảnh: On

Ở Dấu chân ngày cũ, Miêu Khả Tú nói về quãng thời gian đóng phim cùng Lý Tiểu Long. Bà nhớ nhất tài tử từng nói "cần sống có chủ kiến, mục đích rõ ràng". Câu nói của sao võ thuật ảnh hưởng mạnh mẽ tới Miêu Khả Tú.

Lý Tiểu Long qua đời 52 năm, dù vậy tên của ông thường được nhiều người nhắc đến. Xung quanh Miêu Khả Tú cũng nhiều người nhớ đến Lý Tiểu Long, hỏi bà các câu chuyện về tài tử. "Vì thế tôi không thoát ra khỏi cái bóng của anh ấy", nghệ sĩ nói.

Diễn viên tên thật Trần Vịnh Nhàn, được tiểu thuyết gia Kim Dung đặt nghệ danh Miêu Khả Tú. Bà nổi tiếng thập niên 1970-1980 ở dòng phim võ thuật, được mệnh danh Công chúa hãng phim Golden Harvest.

Miêu Khả Tú trong Tinh Võ Môn Miêu Khả Tú và Lý Tiểu Long trong "Tinh Võ Môn". Video: Bilibili

Bà đóng cùng Lý Tiểu Long ở các phim ăn khách Đường Sơn đại huynh, Tinh Võ Môn, Mãnh long quá giang. Ngoài hợp tác Lý Tiểu Long, minh tinh tham gia một số phim của Thành Long như Xà hạc bát bộ, Long quyền.

Theo Chinapress, Miêu Khả Tú độc thân. Bà từng yêu diễn viên Đài Loan Kha Tuấn Hùng, giữ bí mật mối quan hệ vì tài tử có gia đình, mối quan hệ kéo dài khoảng một năm.

Miêu Khả Tú, bóng hồng phim võ thuật Lý Tiểu Long. Ảnh: On

Năm 1987, Miêu Khả Tú nảy sinh tình cảm với Phan Chí Văn, cũng có vợ con. Minh tinh từng nói bà không cố tình tiếp cận những người có gia đình, thừa nhận thời trẻ bốc đồng, không tỉnh táo, thiếu lý trí để buông bỏ cám dỗ trong yêu đương. Bấy giờ, bà nghĩ chỉ cần hai người bên nhau vui vẻ là đủ, chưa từng yêu cầu bạn trai ly hôn.

Cha mẹ của diễn viên đều đã qua đời. Trước khi mất, mẹ của Miêu Khả Tú trăn trở chuyện con gái chưa lấy chồng, khiến diễn viên thấy chưa tròn chữ hiếu với cha mẹ. Bà nói: "Tôi là con gái duy nhất, được cưng chiều. Từ nhỏ đến giờ tôi không biết cách lên kế hoạch nghiêm túc cho cuộc đời. Như chuyện đóng phim, yêu đương, du lịch... tất cả đều nằm ngoài dự tính của tôi. Vì thế, tôi để mọi thứ tùy duyên".

Như Anh (theo RTHK, Chinapress)