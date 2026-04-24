'Bóng hồng' nhảy xa giành HC vàng châu Á

Trung QuốcVĐV Hà Thị Thúy Hằng đạt 6,16 m để giành HC vàng nhảy xa nữ Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, sáng 25/4.

Nội dung nhảy xa nữ có 16 VĐV tranh tài, trong đó có hai từ Việt Nam, gồm Thúy Hằng và Ngọc Hà. Mỗi VĐV có 6 lượt nhảy.

Thúy Hằng khởi đầu không tốt, nhưng ở lượt cuối, cô bất ngờ đạt 6,16 m để giành HC vàng đầu tiên cho Việt Nam tại kỳ đại hội này. Đứng ngay sau là hai VĐV người Sri Lanka Wikramasinha Arachchi (đạt 5,87 m), còn Galabadage I. (5,83 m).

Ngọc Hà đứng thứ tư với 5,81 m, còn VĐV chủ nhà Chen Liewn xếp thứ 5 được 5,72 m.

Thúy Hằng giành HC bạc ở giải vô địch quốc gia 2025, Đà Nẵng với cú nhảy 6,37 m. Ảnh: Đức Đồng

Hà Thị Thúy Hằng, 20 tuổi, quê Phú Thọ, đam mê nhảy xa từ nhỏ, qua quá trình tập luyện đã cải thiện thành tích nhanh chóng. Cô từng giành HC vàng Cup Tốc độ Thống Nhất 2022, 2023, HC vàng giải trẻ Đông Nam Á 2023, giành HC bạc quốc gia 2025 với 6m37. Còn Tại SEA Games 33, Thúy Hằng giành HC bạc với 6m29.

Cũng sáng nay, ở nội dung đua thuyền truyền thống 100m, đội nữ Việt Nam giành HC bạc với thành tích 28 giây 516, kém chủ nhà Trung Quốc 0,256 giây. Về thứ ba là Thái Lan với một giây ít hơn Việt Nam.

Asian Beach Games 2026 diễn ra tại đảo Hải Nam, Trung Quốc từ 22 đến 30/4. Giải thu hút 1.790 VĐV từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 62 bộ huy chương trong 14 môn. Việt Nam tham dự với 54 VĐV, tranh tài ở 8 môn.

