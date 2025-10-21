Bỗng dưng nói giọng Thái Lan sau một đêm

AnhTỉnh dậy sau cơn đột quỵ, Cathy Warren, 29 tuổi, ngỡ ngàng khi giọng nói tiếng Anh của mình bỗng mang âm điệu Thái Lan.

Biến cố xảy ra hồi tháng 9/2024 khi cô gái ở Basingstoke đang trong chuyến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ. Trên đường đến nhà hàng ăn tối, cô bất ngờ chóng mặt dữ dội rồi ngã quỵ.

Ban đầu, mọi người tưởng Cathy say nắng. "Tôi đau đầu kinh khủng. Khi muốn đi vệ sinh tôi phải bò vì chân không thể hoạt động", cô kể. Sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán Cathy bị đột quỵ.

Một ngày sau, cô tỉnh dậy với nửa người bên trái bị liệt và giọng nói thay đổi.

Tháng 3/2025, cô được chẩn đoán mắc hội chứng giọng nước ngoài (Foreign Accent Syndrome). Đây là một chứng rối loạn hiếm gặp khiến giọng nói chuyển sang âm điệu khác lạ.

"Mẹ tôi là người Thái, nên các bác sĩ cho rằng có thể tôi chịu ảnh hưởng từ mẹ, hoặc bị đột quỵ khi đang ở nước ngoài", Cathy chia sẻ.

Cô nằm viện một tháng ở Thổ Nhĩ Kỳ rồi về điều trị phục hồi chức năng. "Đến hè 2025 tôi mới có thể tự đi", cô chia sẻ.

Dù đã hồi phục vận động, bác sĩ nói giọng nói của Cathy có thể sẽ không trở lại.

Cathy, 29 tuổi, làm trong ngành tài chính ở Anh. Ảnh: Dailymail

Theo các chuyên gia, đột quỵ và tổn thương vùng não kiểm soát ngôn ngữ - đặc biệt là khu Broca ở bán cầu trái - là hai nguyên nhân chính gây ra hội chứng này. Một số ca liên quan đến bệnh đa xơ cứng, hoặc rối loạn thần kinh chức năng.

Trên thế giới, hội chứng giọng nước ngoài cực kỳ hiếm, chỉ khoảng 100 người được ghi nhận từ ca đầu tiên năm 1907.

Zoe Coles, 36 tuổi, ở Lincolnshire, Anh, từng tỉnh dậy với giọng xứ Wales sau khi mắc rối loạn thần kinh chức năng. Bệnh khiến cô lo lắng, sợ hãi tới mức "không dám ra khỏi nhà".

Ở Mỹ, Michelle Myers, 45 tuổi, ở bang Arizona chưa từng ra nước ngoài hay học ngoại ngữ, cũng tỉnh dậy sau cơn đau đầu dữ dội với giọng Anh trong suốt hai năm. Trước đó, cô từng chuyển sang giọng Ireland và Australia, nhưng chỉ kéo dài một tuần.

"Đó là sự thật rất khó chấp nhận. Tôi phải đấu tranh với chính mình từng ngày, học cách chấp nhận rằng giọng mình có lẽ sẽ như thế mãi mã", Michelle nói.