Bỗng dưng nhận được hàng loạt chuyển khoản 'ủng hộ Cuba'

Hà NộiChiều 14/8, anh Phạm Mạnh Hà ở Hà Đông bất ngờ nhận được hàng chục tin nhắn báo tài khoản tại ngân hàng ABBank nhận được chuyển khoản với nội dung “Cuba”.

Sau vài phút ngạc nhiên, anh Hà nhận ra nhiều người hưởng ứng chương trình quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba đã chuyển nhầm. Chương trình do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động tiếp nhận ủng hộ qua số tài khoản 2022 tại ngân hàng MBBank (ngân hàng Quân đội), trong khi số tài khoản của anh cũng là 2022 nhưng tại ngân hàng ABBank (ngân hàng An Bình).

Tính đến sáng 15/8, anh Hà nhận được số tiền hơn 3 triệu đồng. Anh đã liên hệ với ngân hàng nhờ trả lại cho những người chuyển nhầm đồng thời sẽ sao kê đầy đủ, công khai lên mạng xã hội.

"Tôi cũng tạm thời khóa tài khoản ngân hàng ngày để mọi người không nhầm nữa", anh nói.

Bỗng dưng nhận hàng loạt tiền ủng hộ Cuba vào tài khoản

Từ 13/8 đến 16/10, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đơn vị phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba".

Hoạt động nhằm thể hiện tình cảm gắn bó, đoàn kết của nhân dân Việt Nam với Cuba, đồng thời tri ân nghĩa cử mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong giai đoạn khó khăn.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ là Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, số tài khoản 2022, ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank), với nội dung là "CUBA".

Theo thông tin từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba đã đạt mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng sau 30 giờ phát động và đang tiếp tục tăng.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Cuba đã có nhiều hỗ trợ quan trọng dành cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực lương thực, y tế, dược phẩm. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại châu Á lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba trong khu vực.

Một dấu mốc đáng nhớ trong quan hệ hai nước là chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng Quảng Trị tháng 9/1973. Tại Cao điểm 241, ông tuyên bố: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Lời khẳng định ấy trở thành nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho quân và dân Việt Nam.

Phạm Nga