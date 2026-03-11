Bỗng dưng nhận được 1,3 tỷ đồng từ tài khoản lạ

TP HCMThấy tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được gần 1,3 tỷ đồng từ người lạ, anh Trường, 26 tuổi, hoang mang nên trình báo công an, nhờ tìm chủ số tiền.

Ngày 10/3, Công an phường Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đã hoàn tất thủ tục hỗ trợ anh Trường trao trả gần 1,3 tỷ đồng cho chủ sở hữu hợp pháp.

Anh Trường (trái) gửi thư cảm ơn Công an phường Tân Thành vì đã hỗ trợ giúp anh "vượt qua lo lắng". Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, chiều 8/3, anh Trường thấy tin nhắn điện thoại báo biến động số dư tài khoản ngân hàng nhận gần 1,3 tỷ đồng. Do không thực hiện giao dịch nào và không quen biết người gửi, anh lo lắng và ngay lập tức đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Thành phối hợp ngân hàng xác minh danh tính chủ tài khoản đã chuyển nhầm. Lực lượng chức năng hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục chứng minh giao dịch nhầm lẫn theo đúng quy định.

Dưới sự chứng kiến và hỗ trợ của công an, anh Trường sau đó đã chuyển trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm. Anh cũng viết thư cảm ơn lực lượng công an, chia sẻ sự hoang mang khi bất ngờ nhận số tiền lớn trong bối cảnh các vụ lừa đảo tài chính diễn biến phức tạp.

Đại diện Công an phường Tân Thành cho biết hành động của anh Trường là tấm gương về sự trung thực, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng.

Nhật Vy