Bỗng dưng bị tước bằng lái do trùng họ tên, ngày sinh với người vi phạm

MỹJustin Jones phải đấu tranh suốt nhiều tháng để lấy lại bằng lái xe sau khi bị cáo buộc 20 năm trước lái xe khi say rượu ở một nơi chưa từng đặt chân đến.

Hôm 30/12, Justin Jones, 41 tuổi trú quận Carroll, bang Georgia cho biết mình bỗng dưng bị cáo buộc lái xe trong tình trạng say xỉn ở Santa Fe, New Mexico vào đêm Giáng sinh 20 năm trước.

"Tôi vừa nhận được một lá thư qua đường bưu điện thông báo rằng bằng lái xe của tôi đã bị đình chỉ. Điều đó thật sốc", Justin nói.

Anh cho hay chưa từng đến New Mexico, chưa từng lái xe qua New Mexico. "Tôi thậm chí chưa từng đặt chân xuống đất ở tiểu bang này khi transit máy bay".

Justin khẳng định hôm đó đón Giáng sinh tại nhà với người thân. Hai địa điểm (nhà Justin và nơi xảy ra vi phạm) cách nhau 21 giờ lái xe.

Justin Jones bỗng dưng bị tước bằng lái oan vì trung họ tên, ngày tháng năm sinh với người vi phạm. Ảnh: WSB TV

Để giải quyết, anh đến Sở Giao thông bang Georgia (DDS) nhưng không được phản hồi.

Justin do đó đã xin xác nhận của tòa án bang New Mexico rằng không có tiền án, chưa từng vi phạm gì ở tiểu bang này. Nhận được các tài liệu chứng minh mình "trong sạch", anh gửi tới DDS.

Sở Thuế New Mexico cũng đã gửi một bức thư cho DDS với nội dung xác nhận Justin không có bất kỳ vướng mắc nào về hồ sơ lái xe trong tiểu bang của họ. Họ còn cho biết hồ sơ vi phạm thực ra thuộc về một cá nhân khác có tên và ngày sinh tương tự.

Tuy nhiên, DDS vẫn từ chối cấp lại giấy phép. Justin do đó đã không được phép lái xe hợp pháp trong hai tháng qua.

Trong một tuyên bố với truyền thông, DDS cho biết đã liên hệ với New Mexico và yêu cầu họ gửi thêm các văn bản khác để sửa lỗi. Sau khi nhận được văn bản này, Sở mới có thể xóa bỏ thông tin về vụ vi phạm. Vì hành vi vi phạm được truyền tải điện tử giữa các bang nên chỉ có việc hủy bỏ kỹ thuật số mới có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt, không thể thực hiện qua văn bản giấy.

Hải Thư (Theo Atlanta Black Star, Black News)