Vidal: 'Messi đến từ hành tinh khác'

Tiền vệ Barca Arturo Vidal ca ngợi đội trưởng Lionel Messi sau trận thắng Valladolid 5-1 ở vòng 10 La Liga hôm 29/10.

"Khi Messi thể hiện tất cả phẩm chất của cậu ấy, khác biệt đến ngay lập tức, đội bóng cảm nhận rõ điều đó. Chúng tôi nhìn thấy cậu ấy tập luyện mỗi ngày, nhưng mỗi ngày Messi lại đưa chúng tôi đến với những ngạc nhiên khác. Cậu ấy như đến từ một hành tinh khác vậy", Vidal nói với Movistar Plus.

Vidal chia vui với Messi sau khi được đội trưởng dọn cỗ cho ghi bàn. Ảnh: EFE.

Trong trận đấu với Valladolid, Messi lập cú đúp bàn thắng và góp thêm hai pha kiến tạo cho Vidal và Suarez, giúp Barca giành chiến thắng 5-1. Bàn thứ hai của anh, cú sút phạt ở phút 34, đánh dấu cột mốc 50 pha đá phạt trực tiếp thành bàn của Messi, 44 cho Barca và sáu cho Argentina. Thành tích của anh đang dẫn đầu nhóm những cầu thủ còn thi đấu.

"Chúng tôi rất vui khi giành chiến thắng và cả đội đều cảm thấy hạnh phúc. Còn Messi, tôi không có lời nào để diễn tả về cậu ấy. Bạn phải tận dụng điều đó và tận dụng tối đa tài năng của Messi", Vidal nói.

Chiến thắng trước Valladolid giúp Barca giành lại vị trí đầu bảng tại La Liga với 22 điểm, nhiều hơn hai điểm so với Granada, đội chơi muộn ở vòng 10 trên sân Getafe. Còn đội đương kim á quân, Atletico Madrid rơi xuống thứ ba do kém chỉ số phụ so với Granada.

Barca đang dần lấy lại độ ổn định theo đà phồi phục, lấy lại phong độ của Messi. Ảnh: EFE.

"Những chiến thắng giúp Barca tự tin nhưng toàn đội phải tiếp tục cải thiện. Trận đấu với Slavia ở Champions League không phải là màn trình diễn tốt của Barca. Hy vọng từ giờ, điều đó sẽ không xảy ra với chúng tôi", Vidal nói thêm.

Barca đã thắng bảy trận liên tiếp trên mọi đấu trường, và dẫn đầu bảng F Champions League. Ở vòng tiếp theo của La Liga, họ sẽ làm khách trên sân của Levante vào ngày 2/11. Sau đợt tập trung ĐTQG, Barca tiếp Slavia trong trận lượt về Champions League vào ngày 5/11.

Thảo Nguyên (theo Goal)