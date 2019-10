Vì sao Guardiola ít trao cơ hội cho cầu thủ trẻ Man City?

HLV Man City Pep Guardiola cho rằng sức ép danh hiệu khiến ông dè dặt trong việc xếp những tài năng trẻ của CLB thi đấu.

"Những đội như Man City đều cần đoạt danh hiệu mỗi mùa. Quá trình phát triển cầu thủ trẻ thì lại cần thời gian, và cách tốt nhất là để họ thích nghi từng chút một. Nhưng vì yêu cầu của CLB là phải vô địch mọi giải đấu tham dự, chúng tôi cần những cầu thủ giàu kinh nghiệm", Guardiola nói với Sky Sports. "Nếu chỉ sử dụng những cầu thủ trẻ, bạn không thể hoàn thành mục tiêu. Họ có thể trợ giúp trong một số hoàn cảnh, nhưng dựa vào họ để chinh chiến là nhiệm vụ bất khả thi".

Guardiola (phải) và tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào Man City, Phil Foden. Ảnh: Reuters.

Man City bắt đầu nhận học viên vào đào tạo trong học viện trị giá hàng chục triệu USD từ năm 2014. Tuy nhiên, Guardiola tỏ vẻ dè dặt trong việc sử dụng những cầu thủ trẻ trưởng thành từ CLB. Phil Foden, người từng được Guardiola khen là tài năng sáng giá nhất từng làm việc cùng, mới có 10 phút thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Tiền vệ 19 tuổi có một lần đá chính duy nhất ở Cup Liên đoàn, bên cạnh Taylor Harwood-Bellis, Eric Garcia và Adrian Bernabe.

"Man City có những cầu thủ tài năng và họ sẽ được sử dụng. Dù vậy, chúng tôi phải đảm bảo sức chiến đấu trong từng trận với những đội bóng mạnh nhất nước Anh và châu Âu. Chúng tôi cần những người như David Silva, Kevin de Bruyne, Sergio Aguero và Fernandinho", Guardiola nói tiếp.

So với Man City, lò đào tạo trẻ của Chelsea - một CLB thuộc diện nhà giàu khác ở Ngoại hạng Anh - đã giới thiệu một loạt gương mặt triển vọng trong mùa 2019-2020. Tammy Abraham, Mason Mount và Fikayo Tomori chơi tốt và chiếm được suất đá chính trong triều đại của Frank Lampard. Tuy nhiên, "The Blues" ở thế bắt buộc phải sử dụng những cầu thủ diện "cây nhà lá vườn", do bị FIFA cấm chuyển nhượng trong hè 2019, còn Man City thì không.

Thắng Nguyễn (theo Sky Sports)