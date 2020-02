VAR nhận sai khi không đuổi Lo Celso

AnhTrung tâm VAR tại Ngoại hạng Anh thừa nhận sai lầm khi không phạt thẻ đỏ tiền vệ Giovanni Lo Celso ở trận Tottenham thua Chelsea 1-2 hôm 22/2.

Phút 51, Lo Celso dùng gầm giày đạp thẳng vào chân Cesar Azpilicueta. Hậu vệ Chelsea nằm ôm chân đau đớn, nhưng may mắn không chịu tổn thương. Tổ VAR của trận đấu, sau khi xem kỹ nhiều góc máy quay chậm, quyết định lỗi của Lo Celso "không nghiêm trọng". Trọng tài Michael Oliver, sau khi tham khảo VAR, không rút ra bất cứ tấm thẻ nào.

Lo Celso (số 18) đạp thẳng vào chân Azpilicueta. Ảnh: BT Sport.

Sau trận, trung tâm VAR của Ngoại hạng Anh ở Stockley Park, Tây London thừa nhận sai lầm khi tổ VAR trong trận không đuổi Lo Celso. Trước đó, người dẫn chương trình "Match of the Day" Mark Chapman chia sẻ rằng ông có hỏi tổ VAR về lý do không rút thẻ đỏ. Câu trả lời Chapman nhận được là "Đó không phải lỗi rõ ràng. Vì VAR nhận thấy chân của Lo Celso không thể hạ vào nơi nào khác khi chạm đất".

Tình huống gây tranh cãi không ảnh hưởng nhiều kết quả trận đấu. Tottenham, dù không mất người, vẫn thua 1-2 tại Stamford Bridge. HLV Frank Lampard sau trận giận dữ với các trọng tài, khi cho rằng tình huống thô bạo của Lo Celso có thể khiến Azpilicueta gãy chân. Bên kia chiến tuyến, HLV Jose Mourinho nói rằng ông không nhìn rõ pha bóng.

Trên mạng xã hội Twitter, nhiều chuyên gia và cầu thủ ngạc nhiên khi Lo Celso không bị đuổi, trong đó có Ian Wright, Robbie Savage, Chris Sutton và Michael Owen. Owen gay gắt nhất, khi cho rằng Lo Celso đáng ra phải nhận hai thẻ đỏ. "Không thể tin anh ta vẫn còn đứng trên sân", Owen viết trên Twitter.

VAR được cho là có xu hướng nhẹ tay trong các pha vào bóng thô bạo gần đây ở Ngoại hạng Anh. Trước Lo Celso, Harry Maguire của Man Utd thoát thẻ đỏ khi đạp vào háng Michy Batshuayi tuần trước. Xa hơn, Raheem Sterling cũng không bị đuổi khi đạp vào ống đồng của Dele Alli ở trận Tottenham thắng Man City 2-0 hồi đầu tháng.

Nhân Đạt (theo Sports Mail)