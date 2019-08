Twitter hứa bảo vệ Pogba

Mạng xã hội Twitter sẽ hợp tác chặt chẽ với Man Utd để tìm giải pháp ngăn chặn hành vi phân biệt chủng tộc nhằm vào Paul Pogba.

"Chúng tôi luôn duy trì và đối thoại cởi mở với các đối tác, nhưng cũng ý thức rằng cần làm nhiều hơn để bảo vệ người dùng của mình. Hành vi phân biệt chủng tộc không có chỗ trong nền tảng của chúng tôi. Twitter cực lực lên án hành động này", người phát ngôn mạng xã hội Twitter nói với Sky Sports. "Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với các đối tác để tìm ra một giải pháp tổng thể. Với Twitter, chúng tôi tiếp tục chủ động quan sát những động thái trên mạng xã hội, và sẵn sàng hành động nếu xuất hiện hành vi nào vi phạm các quy tắc của mình".

Pogba bị nhiều tài khoản Twitter chỉ trích và phân biệt chủng tộc. Ảnh: Reuters.

Pogba bị chỉ trích nặng nề và phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội Twitter, sau khi đá hỏng phạt đền khiến Man Utd rơi chiến thắng trước Wolves. Trước đó, nhà vô địch World Cup 2018 bị nghi ngờ về lòng trung thành khi từng bóng gió nói về việc rời Old Trafford hồi đầu tháng 5/2019. Làn sóng chỉ trích Pogba khiến lãnh đạo Man Utd phải xúc tiến cuộc gặp với đại diện Twitter, phong trào Kick It Out (chống phân biệt chủng tộc) để ngăn sự việc xấu hơn.

Tuy nhiên, khi Man Utd và Twitter chưa có biện pháp cụ thể, một cầu thủ khác của "Quỷ đỏ" là Marcus Rashford tiếp tục là nạn nhân bị phân biệt chủng tộc, sau khi sút hỏng phạt đền ở trận thua Crystal Palace 1-2 tối 24/8. "Chúng ta cần phải ngăn chặn điều này, thậm chí là ngay lập tức. Tôi cạn lời, nếu những việc như này cứ lặp lại. Thật điên rồ khi những việc này diễn ra ở năm 2019", HLV Ole Gunnar Solskjaer cho biết.

Chiều Chủ nhật 25/8, Pogba đáp trả những chỉ trích bằng dòng trạng thái trên Twitter. Hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Man Utd viết: "Tổ tiên và bố mẹ tôi đã phải chịu đựng rất nhiều để có tự do như ngày nay, để có thể thoải mái làm việc, bắt xe buýt và chơi bóng. Những hành vi phân biệt chủng tộc chỉ càng khiến tôi mạnh mẽ và thúc đẩy tôi có thêm động lực để chiến đấu cho thế hệ tương lai".

Rashford, nạn nhân mới nhất của hành vi phân biệt chủng tộc, ủng hộ Pogba. Tiền đạo trưởng thành từ lò Carrighton nói: "Man Utd là một gia đình. Pogba là một thành viên của gia đình ấy. Nếu ai đó tấn công anh ấy, họ đã tấn công toàn bộ đội bóng này"

Thắng Nguyễn (theo Sky Sports)