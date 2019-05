Trent Alexandre-Arnold - tiểu quỷ của Liverpool

Phong độ đỉnh cao trong trận bán kết lượt về Champions League thắng Barca 4-0 hôm 7/5 là sự khẳng định cho đà thăng tiến vượt bậc của hậu vệ trẻ đội Liverpool.

Sự nhanh trí của cậu bé nhặt bóng giúp Liverpool thắng Barca / Klopp: 'Tôi không hiểu vì sao Liverpool vào chung kết'

Trong một đoạn video do CLB Liverpool đăng tải trên mạng xã hội sau trận thắng Barcelona 4-0, Trent Alexander-Arnold lặng yên ngồi trên ghế nhìn các đồng đội vui mừng. Vẻ mặt Alexander-Arnold cho thấy anh dường như vẫn chưa tin điều gì vừa xảy ra, và khi thấy camera quay sát mặt, hậu vệ phải này liền đưa logo đội bóng trên áo lên và đặt một nụ hôn.

Cầu thủ Liverpool mừng trong phòng thay đồ Trent Alexander-Arnold như không tin vào thực tế sau khi Liverpool ngược dòng, vào chung kết.

Cầu thủ sinh năm 1998 và gia nhập học viện đào tạo của Liverpool từ năm sáu tuổi này đang sống trong giấc mơ của biết bao cậu nhóc khác. Anh được khoác áo đội bóng yêu thích từ thuở nhỏ, đánh bại đội bóng hàng đầu thế giới tại Champions League và có lần thứ hai liên tiếp lọt vào trận chung kết.

Chiến thắng từ những Liverpudlian

Ở trận lượt đi trên sân Camp Nou, Alexander-Arnold phải theo dõi trận đấu trên băng ghế dự bị. Người được HLV Jurgen Klopp sử dụng ở vị trí hậu vệ phải là Joe Gomez - phương án được cho là đem lại sự an toàn. Liverpool thúc thủ 3-0 và trong trận lượt về, Alexander-Arnold là người được lựa chọn. Anh thậm chí còn được Klopp cử đi tham gia cuộc họp báo trước trận.

Cầu thủ 20 tuổi này cho thấy sự tự tin đáng ngạc nhiên ở độ tuổi mình, trước đối thủ là Barca của Messi. Anh khẳng định: "Chúng tôi đã áp đảo họ trên chính sân Camp Nou, điều mà không nhiều đội làm được. Nhưng chúng tôi đã phải trả giá, và bóng đá là một trò chơi nghiệt ngã. Barca có lợi thế rất lớn trước trận lượt về, nhưng chúng tôi có những cầu thủ có thể khiến họ tổn thương và thủng lưới. Dù chỉ còn một tia hy vọng le lói, chúng tôi cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Sân Anfield từng chứng kiến nhiều phép màu và hy vọng điều đó sẽ lặp lại ngày mai".

Bước vào trận đấu, Alexander-Arnold cho thấy anh không chỉ có khẩu khí. Anh lên công về thủ nhịp nhàng, trực tiếp có hai đường kiến tạo cho Wijnaldum và Origi. Điểm nhấn đáng nhớ nhất đương nhiên là pha đá phạt góc thể hiện óc quan sát và sự tinh quái của Alexander-Arnold trong bàn thắng ấn định tỉ số 4-0. Đó là pha bóng mà ngay cả HLV Jurgen Klopp cũng chỉ biết tán dương "Wow" khi được hỏi sau trận đấu.

Alexander-Arnold cày nát hành lang phải, khiến hậu vệ trái của Barca, Alba có trận cầu tệ bậc nhất sự nghiệp.

Theo Guardian, Barcelona có tổng cộng chín cầu thủ lùi về để chuẩn bị cho pha đá phạt, bao gồm cả thủ thành Ter Stergen. Dù vậy, không một ai kịp ngăn cản Alexander-Arnold thực hiện pha đá phạt nhanh, dẫn tới việc tờ báo Tây Ban Nha Mundo Deportivo gọi đây là "Quả phạt góc ô nhục" sau trận đấu. Điều thú vị là Liverpool đã biết trước được điều này nhờ theo dõi kỹ những phân tích của ban huấn luyện trước trận đấu.

Tờ Telegraph cho biết ngay từ đầu tuần, đội ngũ phân tích của Klopp đã cho các cậu bé nhặt bóng tại Anfield xem lại các pha bóng ra ngoài biên trong trận gặp Porto và hướng dẫn cách đưa bóng vào cuộc nhanh hơn. Cậu nhóc nhặt bóng 14 tuổi Oakley Cannonier thuộc nằm lòng lời dặn rằng các cầu thủ Barcelona có thói quen lơ là và ... nói chuyện với trọng tài sau khi chịu một quả phạt trực tiếp hoặc phạt góc.

Đó là lý do Cannonier nhanh chóng đưa trái bóng cho Alexander-Arnold để hậu vệ này thực hiện pha kiến tạo, khép lại màn lội ngược dòng kỳ diệu. Như Alexander-Arnold trong quá khứ, Cannonier đang là một học viên của học viện đào tạo Liverpool. Cách những Liverpudlian thuộc hai thế hệ phối hợp với nhau ăn ý càng khiến trận thắng trên sân Anfield thêm ý nghĩa.

Đồ họa tình huống Liverpool nâng tỷ số lên 4-0 trước Barca Đồ hoạ tình huống Alexander-Arnold đá phạt góc tinh quái, giúp Liverpool nâng tỷ số lên 4-0 trước Barca.

Khi kết thúc trận đấu, Alexander-Arnold bước ra ngoài sân Anfield và bất ngờ nhận được sự vỗ tay từ các CĐV... Barca. Nhiều người hâm mộ đội bóng xứ Catalan đã thu xếp thời gian bay từ Tây Ban Nha sang Anh và chứng kiến đội bóng mình yêu thích thảm bại. Khi cơn đau còn chưa nguôi ngoai, họ vẫn vỗ tay ngợi ca cầu thủ đã khiến đội bóng con cưng của mình khốn đốn. Bởi không phải cầu thủ 20 tuổi nào đối đầu với đội bóng có Messi cũng có được một màn trình diễn rực lửa như Alexander-Arnold.

Đội trưởng tương lai

Theo trang WhoScored, Trent Alexander-Arnold là một trong những cầu thủ Liverpool chơi hay nhất trong trận bán kết lượt về. Anh có hai pha kiến tạo, hai đường chuyền tạo ra cơ hội và ba pha đánh chặn thành công. Tốc độ trong mỗi lần lên bóng của Alexander-Arnold như hành hạ Jordi Alba và khiến hậu vệ người Tây Ban Nha có một trong những trận đấu đáng quên nhất sự nghiệp. Không chỉ xuất sắc trong tấn công, Alexander-Arnold còn an toàn trong phòng ngự. Anh khiến cả Alba lẫn phương án vào sân thay người Malcom bất lực trong việc đe dọa khung thành Liverpool.

Mùa này, Alexander-Arnold đã có tổng cộng một bàn thắng và 14 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Đây là con số vượt trội so với con số hai bàn thắng và hai pha kiến tạo trong cả mùa trước. Tại Ngoại hạng Anh, trung bình mỗi trận, Alexander-Arnold có 1,6 đường chuyền mở ra cơ hội, và cùng Andrew Robertson tạo thành cặp hậu vệ cánh hay nhất giải đấu. Đó là lý do Alexander-Arnold có tên trong "Đội hình của năm" cũng như được đề cử danh hiệu "Cầu thủ trẻ của năm" do Hiệp hội PFA bình chọn.

Alexander-Arnold đá 38 trận mùa này, và có 15 đường kiến tạo thành bàn trên mọi mặt trận.

Nhiều cổ động viên trung lập có thể bất ngờ trước sự thăng tiến của Alexander-Arnold, nhưng những ai đã theo dõi tài năng sinh năm 1998 này từ thời còn ở học viện sẽ không bất ngờ. Alexander-Arnold là đội trưởng các đội U16 và U18 của Liverpool, đồng thời được Steven Gerrard đánh giá cao. Trong cuốn tự truyện "My Story" được xuất bản đầu năm 2015, cựu đội trưởng Liverpool nhận xét: "Trent Arnold có cơ hội tuyệt vời để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu. Cậu ấy có đủ mọi tố chất, thái độ và là một người Liverpool chính hiệu".

Sau khi ra mắt đội một Liverpool vào tháng 10/2016, Alexander-Arnold từng bước làm nên lịch sử. Khi đối đầu với Real Madrid trong trận chung kết Champions League 2018, Alexander-Arnold là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Liverpool được đá trận đấu danh giá nhất cấp CLB châu Âu. Dù Liverpool thất bại 1-3, Alexander-Arnold vẫn nhận được nhiều lời ngợi khen nhờ thành công trong việc phong tỏa siêu sao Cristiano Ronaldo.

Tại giải "Quả Bóng Vàng phiên bản trẻ" - Kopa 2018 - do tạp chí France Football tổ chức, Alexander-Arnold được bốn cầu thủ từng đoạt Quả Bóng Vàng là Jean-Pierre Papin, Michael Owen, Denis Law và Pavel Nedved đưa vào danh sách những cầu thủ trẻ hay nhất thế giới. Anh đứng thứ sáu, với ba vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Kylian Mbappe, Christian Pulisic và Justin Kluivert.

Alexander-Arnold được chờ đợi sẽ theo bước những đàn anh lừng danh như Gerrard, Carragher..., trở thành biểu tượng mới cho bản sắc của Liverpool.

Tuy nhiên trong mùa giải này, có lẽ chỉ Mbappe có thể so sánh với phong độ của Alexander-Arnold ở cấp CLB. Nhưng trong khi thần đồng người Pháp đã dừng bước tại Cup châu Âu ngay từ vòng 16 đội, cầu thủ người Anh giờ đang đứng trước trận chung kết Champions League thứ hai trong sự nghiệp. Là một tài năng sinh ra và lớn lên Liverpool, sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày Alexander-Arnold bước ra khỏi đường hầm sân Anfield với tấm băng đội trưởng trên tay như thần tượng Steven Gerrard của anh ngày nào.

Thịnh Joey