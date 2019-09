Tranh cãi quanh phiếu bầu cho Messi

FIFA lên tiếng phản bác sau khi thủ quân Nicaragua và HLV Sudan khẳng định đều không bầu cho Lionel Messi ở The Best 2019.

Thủ quân tuyển Nicaragua, Juan Barrera cho biết anh không tham gia bầu chọn giải The Best 2019. Trong khi đó, kết quả công khai phiếu bầu của FIFA cho thấy Barrera đã bỏ phiếu cho Messi, Sadio Mane và Cristiano Ronaldo.

Tranh cãi cũng xảy ra khi HLV tuyển Sudan, Zdravko Logarusic khẳng định, ông chọn Mohammed Salah, Mane và Kylian Mbappe, chứ không phải Messi, Virgil Van Dijk và Mane như FIFA công bố.

Messi trong lễ trao giải The Best 2019, diễn ra ở Italy hôm 24/9. Ảnh: Reuters.

Để giải quyết những tranh cãi này, hôm qua 26/9, FIFA công bố phiếu bầu của Barrera và Logarusic. Trên đó đều có chữ ký của hai người, con dấu xác nhận của hai liên đoàn và kết quả trùng khớp với những gì đã đưa ra. FIFA đang yêu cầu hai Liên đoàn bóng đá Sudan và Liên đoàn bóng đá Nicaragua giải thích thêm.

FIFA có 211 quốc gia thành viên. Từ phiếu bầu của thủ quân, HLV đội tuyển, các nhà báo và một số CĐV, giải The Best có gần 1.000 phiếu. Do đó, nếu xảy ra nhầm lẫn, hai phiếu của Barrera và Logarusic gần như không ảnh hưởng nhiều đến kết quả chung. Theo FIFA công bố, Messi giành giải với 46 điểm, cao hơn hẳn so với 38 điểm của Van Dijk và 36 điểm của Ronaldo.

Một vấn đề gây tranh cãi khác là hai phiếu được gửi từ Liên đoàn bóng đá Ai Cập, trong đó HLV Shawki Ghareeb và thủ quân Ahmed Elmohamady đều bầu ngôi sao đồng hương Mohamed Salah vào vị trí số một, đều không hợp lệ. Liên đoàn bóng đá Ai Cập cho biết, họ đã gửi hai phiếu lên FIFA hôm 15/8, bốn ngày trước thời hạn chót.

Theo FIFA, phiếu bầu của Ai Cập không hợp lệ vì lý do: chỉ có dòng chữ in hoa tên HLV Shawki Ghareeb và thủ quân Ahmed Elmohamady mà không có chữ ký thật. Ngoài ra, trên phiếu cũng không có điều kiện kèm là chữ ký của Tổng thư ký Liên đoàn.

Salah mất hai phiếu từ quê nhà do lỗi kỹ thuật. Ảnh: Reuters.

Theo văn phòng bỏ phiếu FIFA, nơi được giám sát bởi tổ chức quan sát độc lập PricewaterhouseCoopers, họ đã nhắc Liên đoàn bóng đá Ai Cập hai lần về việc gửi lại phiếu bầu hợp lệ trước ngày 19/8. Tuy nhiên, đến ngày 21/8, Ai Cập mới làm việc này, và những lá phiếu của họ vì thế không hợp lệ.

FIFA cũng nhấn mạnh về việc Liên đoàn bóng đá Ai Cập bị xáo trộn vào tháng 7 và tháng 8, trùng giai đoạn tiến hành bỏ phiếu giải The Best, sau khi lãnh đạo từ chức do đội tuyển sớm bị loại khỏi giải vô địch châu Phi.

Thanh Quý (theo Daily Mail)