Trận Siêu Cup Việt Nam hoãn vì virus corona

Trận đấu giữa TP HCM và Hà Nội sẽ không được tổ chức vào ngày 7/2 như dự kiến bởi ảnh hưởng của dịch virus corona.

Trận Siêu Cup Quốc gia bị hoãn sẽ ảnh hưởng tới lịch thi đấu mùa giải 2020 của V-League. Ảnh: Lâm Thoả

Theo thông báo của Ban tổ chức sáng 2/2, trận Siêu Cup Việt Nam năm nay sẽ lùi lại vào ngày 21/2 hoặc ngày 1/3, tuỳ vào diễn biến của đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Trận Siêu Cup Quốc gia diễn ra giữa đội vô địch V-League và đội giành Cup Quốc gia. Do Hà Nội lên ngôi cả hai sân chơi kể trên ở mùa 2019, TP HCM được nhận quyền tham dự trận đấu với tư cách á quân V-League. Trận đấu được tổ chức trên sân vận động Thống Nhất ở TP HCM.

Ngay sau khi nhận được thông báo, Hà Nội đã hủy lịch bay vào TP HCM. Trước đó đội tập trung tập luyện từ ngày 30/1. Trong khi đó TP HCM hội quân từ ngày 28/1, tập luyện tại TP Vũng Tàu.

Siêu Cup Quốc gia bắt đầu được tổ chức từ năm 1999. Sông Lam Nghệ An và Bình Dương là hai đội đăng quang nhiều nhất, với bốn lần mỗi đội. Hà Nội đã giành chiến thắng, vào năm 2010 và 2018.

Virus corona khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc. Tính đến sáng 2/2, có hơn 14.000 người mắc bệnh, 304 trường hợp tử vong. Tổ chức y tế thế giới WHO tuyên bố dịch viêm phổi do nCoV là "tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế". Tại Việt Nam đã có bảy người nhiễm. Hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) tại Việt Nam.

Lâm Thoả