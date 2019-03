Tottenham hòa Arsenal nhờ quả phạt đền tranh cãi

Kane việt vị, trước khi mang về phạt đền và thực hiện thành công trong trận hòa 1-1 tối 2/3.

Tottenham - Arsenal: Thành bại tại hàng công

Trận derby Bắc London tối 2/3 bất phân thắng bại. Ảnh: EPA.

Bàn thắng: Kane (phạt đền) 74' - Ramsey 16'.

Thẻ đỏ: Torreira 90'+4.

Cuộc đọ sức giữa hai đại diện của trường phái tấn công không sôi động như mong đợi. Tottenham bị nỗi ám ảnh từ hai trận thua liên tiếp đè nặng, khiến những đôi chân chủ nhà bị cóng suốt 30 phút đầu trận. Trong khi đó, Arsenal chơi cầm chừng, lùi đội hình xuống thấp theo đúng triết lý thực dụng của Unai Emery.

Kịch bản dẫn đến hai bàn thắng phản ánh đúng những gì Tottenham và Arsenal mang vào trận derby. "Pháo Thủ" vượt lên bằng một tình huống phản công ở phút 16, sau khi trung vệ Davinson Sanchez mắc lỗi phá bóng. Aaron Ramsey không cho Moussa Sissoko cơ hội nào để sửa sai cho đồng đội, trước khi vượt qua cả thủ thành Hugo Lloris rồi đưa bóng vào lưới trống. Sang nửa cuối hiệp hai, Harry Kane mới quân bình tỷ số, khi thực hiện thành công quả phạt đền do chính anh mang về.

Kane đứng dưới hậu vệ cuối cùng của Arsenal trước khi bị Mustafi phạm lỗi trong cấm địa. Ảnh: BT Sport.

Với quả phạt đền thành công, Kane hiện là chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử trận derby Bắc London. Ảnh: Reuters.

Những quả phạt đền trong trận cầu đinh vòng 29 Ngoại hạng Anh đều gây tranh cãi. Ở tình huống thổi phạt đầu tiên của trọng tài Anthony Taylor, Kane đứng dưới hậu vệ áo đỏ cuối cùng, trước khi bị Shkodran Mustafi truy cản từ phía sau. Ở pha bóng thứ hai, tác động của Sanchez không thật rõ lên tiền đạo vào thay người Pierre-Emerick Aubameyang trong cấm địa. Tuy nhiên, Aubameyang không tận dụng được may mắn này như Kane. Tiền đạo người Gabon sút dễ đoán và lỡ cơ hội giúp Arsenal có trọn vẹn ba điểm.

Ngoại trừ tỷ lệ kiểm soát bóng, 1-1 là kết quả hợp lý với những thống kê sau trận. Tottenham hơn ở số lần dứt điểm (10 so với 9), số thẻ vàng (3 so với 2), số lần phạm lỗi (15 so với 14), nhưng kém ở số pha sút trúng đích (3 so với 4), và số lần hưởng phạt góc (3 so với 4). Tottenham tỏ ra khát thắng hơn, khi liên tục xua quân tràn sang phần sân đối phương. Ngược lại, Arsenal co mình, chờ Tottenham hãm thành, để tung những đòn hồi mã thương bằng tốc độ của đôi cánh Alex Iwobi - Henrik Mkhitaryan.

30 phút đầu trận diễn ra như ý muốn của Arsenal. Hai tiền vệ phòng ngự Granit Xhaka và Matteo Guendouzi thay nhau khóa chặt ngòi nổ Christian Eriksen, khiến phương án lên bóng theo trục dọc của "Gà Trống" bị phá sản. Mất vệ tinh ăn ý Dele Alli, Eriksen tỏ ra đơn độc, dù hai tiền đạo Kane và Son Heung-min tích cực di chuyển rộng.

Ramsey vượt qua Lloris trước khi mở tỷ số cho Arsenal. Ảnh: REX.

Đội hình thi đấu

Tottenham: Lloris, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen, Trippier, Wanyama (Lamela 59'), Sissoko, Rose, Eriksen, Kane, Son (Llorente 79').

Dự bị không sử dụng: Gazzaniga, Aurier, Moura, Davies, Skipp.

Arsenal: Leno, Mustafi, Sokratis, Koscielny, Monreal, Guendouzi (Torreira 46'), Xhaka, Mkhitaryan, Ramsey (Ozil 72'), Iwobi, Lacazette (Aubameyang 56').

Dự bị không sử dụng: Cech, Kolasinac, Maitland-Niles, Suarez.

Thắng Nguyễn