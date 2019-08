Tottenham buộc Man City chia điểm

Bị VAR từ chối bàn thắng phút bù giờ, đội đương kim vô địch đành chấp nhận trận hoà 2-2 ở vòng 2 Ngoại hạng Anh, hôm 17/8.

*Bàn thắng: Sterling 20', Aguero 35' - Lamela 23', Moura 56'.

Man City áp đảo trong hầu hết thời gian trận đấu và dứt điểm nhiều gấp 10 lần (30 so với 3). Tuy nhiên, chỉ với hai cú dứt điểm trúng đích, Tottenham có số bàn thắng tương đồng. Trong một ngày mà mọi số liệu thống kê đều nghiêng hẳn về chủ sân Etihad, may mắn không đứng về phía họ. Trong thời gian bù giờ hiệp hai, Gabriel Jesus sút tung lưới Tottenham nhưng sau khi được VAR trợ giúp, trọng tài Michael Oliver từ chối bàn thắng do trước đó bóng khẽ chạm tay Aymeric Laporte.

Lucas Moura ghi bàn gỡ hoà 2-2 chỉ vài giây sau khi được tung vào sân. Ảnh: AFP.

Đây là kết quả đau đớn với thầy trò Pep Guardiola. Mùa trước, họ cũng bị VAR từ chối một bàn thắng ở phút bù giờ thứ tư hiệp hai trận tứ kết Champions League lượt về với... Tottenham. Tình huống dở khóc dở cười đó dẫn đến việc Man City bị loại bởi luật bàn thắng sân khách.

Gặp lại Tottenham, ý chí đòi món nợ ở Champions League mùa trước có lẽ cũng trở thành một phần động lực với nhiều cầu thủ Man City. Họ dâng cao đội hình và tấn công tổng lực ngay từ đầu. Sự liên kết giữa Bernardo Silva và Kevin De Bruyne khiến cánh trái của Tottenham thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động. Tốc độ của Raheem Sterling và Kyle Walker cũng tạo điều kiện để Man City có những pha xuống biên bất ngờ.

Sức ép liên tục cuối cùng cũng mang lại thành quả cho họ. Bernardo nhả bóng để De Bruyne tạt mà không cần quan sát hướng đến cột xa, loại toàn bộ hàng thủ Tottenham. Sterling băng vào đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm, hạ thủ thành Hugo Lloris. Tuy nhiên, chỉ ba phút sau, Tottenham bất ngờ gỡ hòa 1-1, khi khoảng trống mở ra với Erik Lamela ở giữa hàng hậu vệ và tiền vệ Man City. Tiền vệ đội khách dẫn bóng một nhịp rồi cứa lòng chân trái thành bàn. Thủ thành Ederson bị che mắt ở tình huống này nên pha bay người của anh không đủ để chạm vào bóng.

Hai lần dẫn trước, Man City vẫn không thể đánh bại đối thủ khó chơi của họ. Ảnh: Reuters.

Bị gỡ hòa, Man City không hề nao núng. Họ tiếp tục tổ chức các đợt tấn công và một lần nữa vượt lên. Vẫn bắt nguồn từ pha phối hợp giữa Bernardo và De Bruyne ở cánh phải, Sergio Aguero băng cắt và dứt điểm một chạm tinh tế, kết thúc một pha tấn công mang thương hiệu "Man City - Guardiola". Với hai pha kiến tạo thành bàn, De Bruyne chứng tỏ anh là "ác mộng" với Tottenham. Trong cuộc so tài tại Champions League trên sân Etihad mùa trước, tiền vệ người Bỉ từng tung ra ba đường chuyền thành bàn.

Cuối hiệp một và đầu hiệp hai là thời gian Tottenham phải co mình chịu những đợt bắn phá của Man City. De Bruyne, Ilkay Gundogan dứt điểm chệch khung thành, Olexandr Zinchenko hai lần thử tài Lloris. Aguero phá bẫy việt vị để đón đường chọc khe của Sterling nhưng sút chân trái vọt xà. Chứng kiến sức ép của đội chủ nhà, nhiều CĐV có lẽ cho rằng việc Man City rới rộng cách biệt chỉ là vấn đề thời gian.

Dẫu vậy, Mauricio Pochettino đã tạo ra sự khác biệt từ việc thay đổi người. Chỉ vài giây sau khi thế chỗ Harry Winks, Lucas Moura đánh đầu ghi bàn từ một quả phạt góc. Chỉ cao 1m73 nhưng anh đã bật rất cao để đánh bại Walker trong pha không chiến. Đó là pha dứt điểm thứ hai trúng đích của Tottenham trận này.

Jesus phản ứng với trọng tài sau khi bị từ chối bàn thắng ở thời gian bù giờ hiệp hai. Ảnh: PA.

Man City như bị chạm tự ái. Họ tấn công dữ dội, buộc Tottenham phải lùi sâu đội hình để phong tỏa vòng cấm. Thống kê chỉ ra: Man City có 52 lần chạm bóng trong cấm địa đối thủ, trong khi Tottenham chỉ làm được điều đó 5 lần. Rodri thử tài Lloris với một cú sút như búa bổ từ ngoài vòng cấm. Ít phút sau, Bernardo đưa bóng chạm xà ngang.

Guardiola đưa Jesus vào sân để thế chỗ Aguero, nhằm cải thiện sức tấn công. Trở thành trung tâm của những đợt tấn công của Man City, nhưng tiền đạo người Brazil thi đấu hơi cá nhân, khiến một vài cơ hội trôi qua. Sau một pha đánh đầu chệch cột, anh sút tung lưới Tottenham ở phút bù giờ thứ hai từ một pha phối hợp đá phạt góc, nhưng bàn thắng không được công nhận.

Quang Huy