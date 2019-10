Tây Ban Nha giành vé dự Euro

Trận hòa Thụy Điển 1-1 hôm 15/10 đủ giúp tuyển Tây Ban Nha giành vé dự vòng chung kết Euro 2020 sớm hai lượt đấu.

Bàn thắng: Berg 50' - Rodrigo 90'+2

Thụy Điển 1-1 Tây Ban Nha

Tây Ban Nha sớm chứng tỏ ưu thế của một đội bóng "chiếu trên" bằng việc liên tục vây hãm khung thành Thụy Điển. Trong ít phút đầu trận, ba tiền vệ Rodri, Thiago, Fabian Ruiz đều có cơ hội thử tài thủ môn Robin Olsen. Tình huống gây nuối tiếc nhất cho CĐV Tây Ban Nha thuộc về Thiago, cầu thủ cố rê qua Olsen thay vì dứt điểm sớm hoặc chuyền ngang cho đồng đội ghi bàn.

Sau thời gian đầu lép vế, Thụy Điển thành công trong việc tìm lại sự cân bằng. Đội chủ nhà bắt đầu thử tài thủ môn David De Gea từ phút 33, khi Robin Quaison thực hiện cú dứt điểm ngoài vòng cấm.

Thụy Điển (áo vàng) gây ra không ít khó khăn cho Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Đầu hiệp hai, Thụy Điển bất ngờ mở tỷ số. De Gea cản được pha đánh đầu cận thành của Marcus Berg và cú sút của Emil Forsberg, nhưng không thể ngăn Berg đánh đầu bồi vào khung thành trống.

Trước nguy cơ thua trận, HLV Robert Moreno phải thực hiện một số điều chỉnh cho Tây Ban Nha. Rodrigo vào thay Thiago từ giữa hiệp hai và lão tướng Jesus Navas thế chỗ Dani Carvajal từ phút 81. Thủ môn Kepa cũng có cơ hội thi đấu khi vào thay De Gea, người dính chấn thương.

Trước hàng thủ cao lớn và chiến thuật lùi sâu của Thụy Điển, Tây Ban Nha khó khăn trong việc tìm bàn thắng. Nhiều pha dứt điểm của đội khách đều đi vào tay Olsen, hoặc chạm hậu vệ văng ra ngoài. Tuy nhiên, vào phút bù giờ thứ hai, Fabian tạt như đặt cho Rodrigo đệm bóng gỡ hòa 1-1.

Rodrigo đưa Tây Ban Nha tới Euro.

Trận hòa hú vía giúp Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu bảng F với 20 điểm sau tám trận. Họ hơn năm điểm so với Thụy Điển và sáu điểm so với đội xếp thứ ba Romania. Do hai đối thủ bám đuổi còn một trận đối đầu trực tiếp, Tây Ban Nha chắc chắn có một trong hai vị trí dẫn đầu và vé dự Euro.

Đội hình thi đấu:

Thụy Điển: Olsen, Lustig, Granqvist, Lindelof, Bengtsson, Larsson, Olsson, Ekdal (Svensson 83), Forsberg, Berg, Quaison (Isak 77).

Tây Ban Nha: De Gea (Kepa 60), Carvajal (Navas 81), Albiol, Inigo Martinez, Bernat, Ceballos, Thiago Alcantara (Rodrigo 67), Rodri, Fabian Ruiz, Oyarzabal, Gerard Moreno.

Thanh Quý